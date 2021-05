von sk

Ein geparktes Auto ist am Mittwoch, 19. Mai, gegen 11.50 Uhr, auf dem Parkplatz gegenüber des Finanzamtes in der Werder Straße in Bad Säckingen beschädigt worden.

Der betroffene graue Opel Meriva, der in der Nähe der Einfahrt geparkt war, wurde an der hinteren Stoßstange von einem unbekannten Fahrzeug touchiert. Dieses hinterließ blaue Lackspuren und ein Schaden von rund 1000 Euro am Opel.

Ein bislang unbekannter Zeuge brachte eine Notiz am beschädigten Auto an. Leider ist das darauf notierte Kennzeichen zumindest in Teilen falsch.

Der Zeuge und auch andere Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt unter telefon 07761/93 40) zu melden.