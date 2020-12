von sk

Ein unbekannter Chevrolet-Fahrer hat am Samstag, 19. Dezember, gegen 19.15 Uhr, in der Friedrichstraße in Bad Säckingen mehrere Fahrzeuge ausgebremst. Ein 32-Jähriger war mit seinem Audi von Obersäckingen in Richtung Stadtmitte hinter dem besagten Chevrolet unterwegs.

Dieser soll mit eingeschaltetem Warnblinklicht des Öfteren abrupt abgebremst haben. Der 32- jährige Autofahrer musste infolge dessen mehrmals eine Vollbremsung einleiten.

Beim Versuch, den Chevrolet-Fahrer zur Rede zu stellen, vergaß der Audi-Fahrer seine Handbremse anzuziehen, weshalb sein Fahrzeug rückwärts in eine Hecke rollte. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Es sollen weitere Fahrer von dem Unbekannten zum Anhalten genötigt worden sein. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, sich zu melden (Telefon 07761/93 40).