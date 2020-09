Bad Säckingen vor 19 Minuten

Auto kommt von der Straße ab: Fahrer bleibt unverletzt

Am Montag, 31. August, gegen 20 Uhr, fuhr ein Citroen-Fahrer auf der L152 von Rippolingen in Richtung Willaringen. Aus unbekanntem Grund kam er im Kurvenbereich von der Straße ab und wurde am Waldrand zwischen zwei Bäumen gestoppt.