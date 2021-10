von sk

In Bad Säckingen kollidierte am Dienstag gegen 16.50 Uhr ein Auto mit einem Fahrrad. Der 31-jährige Radfahrer erlitt leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus versorgt wurden. Laut Polizei wollte der 32-jährige Autofahrer von der B 34/Friedrichstraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Ein entgegenkommender Sattelzugfahrer ließ ihn durchfahren. Dabei übersah er den ebenfalls entgegenkommenden Fahrradfahrer, der den parallel zur Bundesstraße verlaufenden gemeinsamen Rad- und Fußweg befuhr. Es kam zum Streifvorgang, wobei der Radfahrer über die Motorhaube auf die Straße fiel. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den verletzten Radler. Der entstandene Sachschaden liegt am Auto bei rund 5000 Euro, beim Fahrrad bei etwa 100 Euro.