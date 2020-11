von sk

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Elektroroller kam es am Dienstag, 3. November, in Bad Säckingen. Eine 52 Jahre alte VW-Fahrerin hatte gegen 13.45 Uhr in der Hauensteinstraße beim Einfahren aus einer wartepflichtigen Einmündung einen 30-jährigen Mann auf seinem Elektro-Scooter übersehen und war mit diesem kollidiert. Dadurch stürzte der Mann auf die Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war vor Ort und versorgte den Verletzten. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 800 Euro.