von sk

Ein Auto ist am Donnerstag gegen 14 Uhr in einem Parkhaus einer Klinik in Bad Säckingen ausgebrannt. Laut Mitteilung der Polizei entstand ein erheblicher Schaden von mehreren zehntausend Euro – obwohl die Feuerwehr Bad Säckingen den Brand schnell unter Kontrolle hatte.

Was wurde sonst noch beschädigt?

Die Einsatzkräfte der Wehr konnten laut Angaben nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Ein daneben abgestellter Wagen sei ebenfalls erheblich beschädigt worden.

Die Polizei geht davon aus, dass die über 40 im Parkhaus abgestellten Fahrzeuge zumindest verunreinigt wurden. „Auch das Parkhaus braucht eine Grundreinigung“, schreibt die Polizei weiter. Weitere Schäden am Gebäude seien nicht entstanden.

Laut der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einen technischen Defekt als Brandursache aus.

