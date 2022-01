von sk

Am Dienstag, 11. Januar, zwischen 17.30 Uhr und 20.15 Uhr, ist ein Auto in Bad Säckingen aufgebrochen worden. Der Wagen war auf einem Parkplatz an der Bergseestraße in Höhe der Aqualon-Therme geparkt. Unbekannte schlugen eine Seitenscheibe ein und stahlen Münzgeld sowie eine Aktentasche aus dem Pkw. Das Polizeirevier Bad Säckingen ermittelt (Kontakt 07761 934-0).