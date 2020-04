Bad Säckingen – Mit dem Azubiprojekt „Gemeinsam Gewinnen“ der Volksbank-Rhein-Wehra möchten die 17 Auszubildenden im Alter zwischen 16 und 26 Jahren vorrangig ältere Menschen während der Corona Pandemie unterstützen, bei Bedarf aber auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören oder nicht mehr mobil sind, für sie einkaufen oder Überweisungen tätigen. Der Vorstand der Volksbank Rhein-Wehra unterstützt das soziale Engagement der

Auszubildenden, stellt ihnen zur Durchführung des Projektes Firmenfahrzeuge zur Verfügung und stellt sie von ihrer Arbeit frei.

Im Rahmen ihrer Ausbildung führen die Auszubildenden der Volksbank Rhein-Wehra jährlich ein soziales Projekt durch. Dieses vermittelt den Auszubildenden den Umgang mit Gesellschaftsgruppen außerhalb des Berufsalltags, soziale Kompetenz sowie Kenntnisse im eigenverantwortlichen Projektmanagement und Teamwork. Hinzu kommen Budgetverantwortung und begleitende Maßnahmen im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Die Auszubildenden führen die Organisation und Durchführung des Projektes „Gemeinsam Gewinnen“ komplett in Eigenregie durch. Vorerst läuft das Projekt im Umkreis von Bad Säckingen, es soll aber später – je nach Resonanz und Nachfrage – auf das gesamte Geschäftsgebiet der Volksbank Rhein-Wehra ausgeweitet werden.

Durch die Beachtung des notwendigen Sicherheitsabstands und der Hygieneregeln sind die Azubis und die Senioren geschützt. Bei der Übergabe der Ware an der Haustüre wird die Einkaufstasche vor der Tür abgestellt, nach dem Klingeln mit Sicherheitsabstand gewartet, bis die Auftraggeber die Türe geöffnet haben.



Und so können die Senioren das Angebot nutzen: Es können insgesamt acht Grundnahrungsmittel wie etwa Brot, Nudeln, Wasser, Gemüse, bestellt werden nebst zwei Sonderwünschen wie etwa Schokolade oder Shampoo. Bestellt wird dienstags, donnerstags und freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 07761-

5695-501 oder per Mail an gemeinsam-gewinnen@volksbank-rhein-wehra.de

Die Auslieferung erfolgt am gleichen Tag zwischen 14 und 17 Uhr. Der Kunde bezahlt entweder per Überweisungsträger oder als Kunde der Volksbank Rhein-Wehra per Lastschrift.