„Biennal 23“ ist die Nachfolgeschau des erfolgreichen „Grand Salon“, der, so Organisator Frank von Düsterlho, „begraben ist“. Der Ausstellungsmacher und die Kuratorin Elena Romanzin gehen mit dem neuen Format ins andere Extrem, sie wechseln von Werkschauen mit bis zu 75 Künstlern in eine mit nur zwei Künstlerinnen. In der Themenschau „Theater! Theater!“ können sich die beiden Protagonistinnen, die in Baselland lebende Bühnen- und Kostümbildnerin Lilot Hegi und die Malerin Elena Romanzin aus Wehr, voll ausleben.

Elena Romanzin zeigt einen Zyklus von Frauenbildern. | Bild: Picasa

Was sie in 45 Jahren an deutschsprachigen Theatern so alles als Ausstatterin gearbeitet hat, versammelt Lilot Hegi in einer Auswahl in drei Räumen der Villa. „Lilot Hegi lässt uns hinter die Kulissen blicken“, so Kulturreferentin Christine Stanzel, die sinngemäß Shakespeare zitierte: „Die ganze Welt ist Bühne.“ In dieser Doppelschau zeigt die Bühnenbildnerin ihre künstlerische Seite: Sie malt, zeichnet, modelliert Figuren. Der Betrachter kann daran teilnehmen, was ihr alles an Entwürfen einfällt, wenn sie sich ins Stück eingelesen und mit dem Regisseur geredet hat. Hegis Ideen für Bühneninstallationen verschmelzen Elemente aus dem Theater und dem Bereich der Musik zu bühnenhaften Inszenierungen. Es sind Steilvorlagen für Regisseure. Wie an einem Band ausgelegt sind gezeichnete Szenen von Stücken, darunter meisterhaft umgesetzt „Nathan der Weise“.

Als Kostümbildnerin kleidet Lilot Hegi auch die Darsteller ein, wie man an den Figurinen sieht, die der Schneiderei am Theater zur Ansicht dienen. Die Modellfiguren sind hilfreich für Regisseure, um danach zu inszenieren. Die theatralische Bandbreite ist groß, reicht von Shakespeare bis zu Gegenwartsstücken. Auf einigen Bildern ist ihr Mann, der Schauspieler Charles Brauer, als Protagonist in Becketts „Warten auf Godot“ und als Willie in der Komödie „Sunny Boys“, dargestellt.

Biennal Die Ausstellung „biennal 23“ in der Villa Berberich dauert bis 12. Februar, geöffnet Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag 14 bis 17 Uhr. Im Rahmenprogramm gibt es am 28. Januar und 5. Februar, jeweils 15 Uhr, Führungen mit den Künstlerinnen. Am Samstag, 21. Januar, 19 Uhr, liest Charles Brauer in der Ausstellung aus dem Theaterstück „Kunst“ von Yasmina Reza.

Der Betrachter kann sich in Lilot Hegis Metier vertiefen anhand von technischen Zeichnungen für die Werkstätten, Schreinerei, die Beleuchter und in Malvorlagen für den Malsaal. Neben Plakaten zu Oper und Schauspiel lassen sich Hegis Einfälle auch in Arbeitsbüchern mit Entwürfen, Skizzen, Listen, Notizen nachschlagen – alles zum Anfassen, Durchblättern und Staunen, was sich während der Theater-Probenzeiten so machen lässt.

Der Schauspieler Charles Brauer macht eine Lesung in der „Biennal“-Ausstellung. | Bild: Picasa

Elena Romanzin antwortet auf das große Spektrum Hegis auf ihre Art mit einer malerischen Annäherung an das Thema. Statt Schauspiel zeigt sie Naturschauspiel, Szenen am Strand, Meerbilder, theatralische Wolkenspiele. Intensiv setzt sie sich mit ihren eigenen Malmitteln auseinander, indem sie Pinsel und Farbtuben richtiggehend „inszeniert“. Auch in ihrer neuen, sehr subtilen „Vanitas“-Reihe, einem größeren Ensemble von Stillleben, geht es um Inszenierung wie auf einer Bühne. Vergänglichkeit wird symbolisch in einer Vase mit verblühenden Rosen versinnbildlicht.

In vier Themenräumen interpretiert Romanzin das Theatersujet mit den Naturansichten, den Stillleben, die beleuchtet sind wie Bühnenräume, oder mit Frauenbildnissen im Wechsel der Jahreszeiten. Ihre Lockdown-Serie führt vor Augen, wie sich Kulturschaffende in der Pandemie gefühlt haben, als

die Kultur als „nicht systemrelevant“ angesehen wurde und arbeitslose

Künstler darunter gelitten haben. Was sich in einer am Strick gefesselten Tubenfigur verdeutlicht. Auch Romanzin durfte nicht ausstellen, keine Kurse geben, aber glücklicherweise blieb sie beim Malen.