Wenn Menschen nicht mehr ins Museum können, kommt das Museum eben zu ihnen – Mit dieser Idee startete das Hochrheinmuseum unter der Leitung von Jasmin Rauhaus-Höpfer ein besonderes Projekt: Die „Säckinger Rheingeschichten“ wurden nach dem Ende der Ausstellung nicht eingelagert, sondern auf drei Seniorenzentren in Bad Säckingen aufgeteilt. So können sich aktuell die Bewohner des Seniorenzentrums St. Franziskus, des St. Marienhauses und des St. Josefshaus über die Infotafeln freuen.

„Das wäre doch schade, es einfach wegzupacken“, dachte sich Rauhaus-Höpfer als es um den Abbau der gefragten Ausstellung ging. Schon seit Beginn ihrer Leitung des Hochrheinmuseums im Juli 2022 liegt ihr das Thema „Museum für alle“ am Herzen. Zusammen mit Thomas Ays, Leiter des Tourismus- und Kulturamts, und Manuel Elis, der für die Fachbereichsleitung Bildung, Soziales, Tourismus und Kultur zuständig ist, versucht sie die Themen Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit immer mehr in den Museums-Alltag zu integrieren.

Schloss Schönau Das Schloss, das von den Herren von Schönau bis ins 18. Jahrhundert hinein bewohnt wurde, beherbergt heute neben dem Hochrheinmuseum auch das Trompetenmuseum. Im Hochrheinmuseum sind Ausstellungen zur Ur- und Frühgeschichte, zur Stadtgeschichte, die Scheffelräume sowie eine Wechselaustellung zu sehen. Diese behandelt ab November das Thema „Die Brücke aus Holz“. (www.badsaeckingen.de)

Der Umzug der Infotafeln in die Seniorenzentren eröffnet neue Zielgruppen. „So können die Menschen es sehen, die sonst nicht zu uns kommen können“, erklärt Rauhaus-Höpfer. Auch Carmen Schlachter vom Stadtseniorenrat war gerne für diese Kooperation bereit und unterstützt die Museumsleiterin bei der Organisation des Projekts.

Die Einführungstafeln wurden für die Seniorenzentren nachgedruckt und die Infotafeln mit historischen Fotografien und Texten in drei Teile aufgeteilt. Seit Mai sind die „Säckinger Rheingeschichten“ für die Senioren zu sehen.

Jasmin Rauhaus-Höpfer ist Leiterin des Hochrheinmuseums und die Ideengeberin des Projekts. | Bild: Marie Berchtold

Auch im Pflegeheim St. Marienhaus sind einige Infotafeln ausgestellt. Mitarbeiterin Jennifer Mann freut sich über die Kooperation mit dem Stadtseniorenrat und das Interesse der Bewohner. Viele von ihnen kommen aus der Region und haben einen persönlichen Bezug zu dem Thema.

Erinnerungen werden wach

„Wir sind immer mit dem Bauerntaxi ins Schwimmbad gefahren“, erinnert sich die gebürtige Rickenbacherin Gertrud Kaiser. Das Rheinbad musste 1961 für den Bau des Kraftwerks abgerissen werden, wie auf den Infotafeln dargestellt wird. Bewohnerin Doris Jarik schwärmt von der Ausstellung und freut sich besonders über die vielen Bilder. „Das ist besser als ein Buch“, lobt Jarik.

Das Angebot wird rege in Anspruch genommen, auch weil die Tafeln bewusst in einem Flur mit viel Durchgangsverkehr platziert wurden. So bleiben viele Senioren auf dem Weg mit ihrem Rollator stehen und sind froh über die kleine Abwechslung. „Die einen lesen gerne, die anderen schauen sich nur die Bilder an“, erklärt Jennifer Mann. Sie kann sich auch in Zukunft weitere Projekte dieser Art gut vorstellen.

Für November ist zunächst einmal der erste Wechsel angedacht. Die unterschiedlichen Ausstellungsteile sollen zwischen den Pflegeheimen durchgetauscht werden. Doch zuvor ist Rauhaus-Höpfer wichtig mit Carmen Schlachter und Vertretern der Seniorenzentren zu evaluieren, wie das Projekt bisher läuft. „Was könnte anders sein?“, so Rauhaus-Höpfer sei dabei eine zentrale Frage, die noch geklärt werden muss.

Die Museumsleiterin ist optimistisch: Mehr auf die Menschen zuzugehen, sei ein „dauerhafter Ansatz“, so Jasmin Rauhaus-Höpfer. Sie betont, dass sich die Bedeutung und damit die Aufgaben der Museen im Laufe der Zeit merklich verändert haben. „Früher war es einseitiger“, erklärt Rauhaus-Höpfer. Heute freue man sich über Dialog im Museum und mehr Wechselseitigkeit zwischen Ausstellung und Besucher.

„Nachhaltigkeit spielt bei allen Museen eine größere Rolle“, informiert die Museumsleiterin. Doch innerhalb des „Netzwerk Museen“ von dessen Ausstellungsreihe auch die „Säckinger Rheingeschichten“ ein Teil waren, ist das Hochrheinmuseum bisher das einzige mit einem Projekt wie diesem. Normalerweise werden Ausstellungstafeln nach Gebrauch nicht einfach weggeworfen, sondern eingelagert. „Man muss natürlich den Platz haben“, gibt Rauhaus-Höpfer zu bedenken. Die Nachnutzung ist ein nächster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.