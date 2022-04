von Gerd Leutenecker

Die Nachwehen der vergangenen zwei Jahre traten offen bei der Hauptversammlung des Radsportvereins Wallbach (RSV) zu Tage. Im Leistungssport hätten Trainingszeiten in der Flößerhalle gefehlt: Die gesperrte oder belegte Halle sowie verkürzte Übungseinheiten seien eine Herausforderung gewesen.

Unzählige Diskussionen zur belegten Halle

Als Chef der Radballer hätte er „unzählige Diskussionen und einiges, was nicht befriedigend gelaufen ist, zu berichten“, so Paul Frank. Es zeigte sich Gesprächsbedarf mit der Ortsverwaltung. Ortsvorsteher Fred Thelen stellte sich den Vorwürfen zur belegten Halle. Bei Gemeinderatssitzungen, Impfterminen oder den Sitzungen des Ortschaftsrats hätten die Hygienekonzepte umgesetzt werden müssen. Die Größe der Flößerhalle habe sich deshalb für vieles angeboten. „Das ging zu Lasten vom RSV, ja, aber wir hatten eine Ausnahmezeit“, so Thelen. Die gute Zusammenarbeit mit benachbarten Radballvereinen hätten zwar Ausweichquartiere ermöglicht, dies sei für die Kunstradfahrer aber nicht möglich gewesen.

Als Leistungssport auf höchstem nationalem Niveau hätten sich die Kunstradfahrerinnen benachteiligt gefühlt. Caroline Wirth und Emilia Keser sind in der nationalen Kaderausbildung. Dafür hatten die Corona-Verordnungen kleine Hintertürchen geschaffen, was bei den Anfragen an die Stadt nicht immer auf Verständnis gestoßen sei. Die scheidende Abteilungsleiterin Sonja Meyer vermittelte für die Kunstradfahrerinnen einen Hoffnungsschimmer, denn beim Nachwuchs sehe es nicht schlecht aus.

Weiterführende Wettbewerbe fehlten

Auf Verbandsebene ging bei den Kunstradfahrerinnen und den Radballern was, die weiterführenden Wettbewerbe hätten aber gefehlt, so der RSV-Vorsitzende Nicolas Joos. Die Aerobic-Abteilung hat 75 Aktive unter der Leitung von Ursula Sutter: „Wir kamen mit 47 Zoom-Meetings durch die Zeit, jetzt aber wird wieder gemeinsames Training geboten.“ Der RSV hat 240 Mitglieder.

Die Vorstandsriege vom Radsportverein Wallbach. (von rechts) Schriftführerin Anne Steinebrunner, Abteilungsleiterin Aerobic Ursula Sutterer, die neue Abteilungsleiterin Kunstrad Nina Thomann, der stellvertretende Vorsitzende Timo Reinartz, Iris Ohlsen als Theaterorganisatorin, Radballer und Schalmeien Paul Frank, Vorsitzender Nicolas Joos und Kassierer Manfred Berchtold. | Bild: Gerd Leutenecker

Die Wahlen

Abteilungsführung Kunstrad Nina Thomann, zweiter Vorsitzender Timo Reinartz,Schriftührerin Anne Steinebrunner, Vorsitzender Nicolas Joos.

Die anwesenden Geehrten vom RSV Wallbach: (von links) Christine Baumgartner, Barbara Deklerski, Friederike Wunderle, Fabian Rotzler und Alisa Lais. | Bild: Gerd Leutenecker

Die Ehrungen

Für 20 Jahre Mitgliedschaft im RSV sind Silvia Altmann, Christine Baumgartner, Heike Bechler, Uschi Breuer, Birgit Bröker, Marion Dankel, Barbara Deklerski, Etienne Groff, Gisela Huber, Manuela König, Claudia Krüger, Andera Kull, Alisa Lais, Stefania Mattivi, Fabian Rotzler, Rosmarie Stoss, Regian Wöllner und Friederike Wunderle-Leber geehrt worden.