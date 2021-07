Turbulente Szenen haben sich nach Mitteilung der Polizei am späten Freitagabend in der Bad Säckinger Innenstadt abgespielt, nachdem das Europameisterschaftsspiel zwischen Italien und Belgien beendet war. Am Ende verzeichnete die Polizei einen verletzten Beamten, dazu gibt es aktuell noch viel Unklarheit, wie die Lage in Bad Säckingen so aus dem Ruder laufen konnte, wie der Freiburger Polizeisprecher Michael Schorr im Gespräch mit unserer Zeitung darstellte.

So viel sei bislang bekannt: Nach dem Sieg der italienischen Nationalmannschaft im Achtelfinale haben sich rund 500 Fußballfans mit 100 Fahrzeugen in der Innenstadt von Bad Säckingen versammelt, um den Einzug der Italiener ins Viertelfinale zu feiern.

Die Polizei ihrerseits habe versucht, den Autokorso durch verkehrslenkende Maßnahmen, Straßensperren und Weisungen in geordneten Bahnen zu halten, heißt es im Polizeibericht. Allerdings seien alle Ansagen der Polizeikräfte wie auch die Absperrungen von den Fußballfans ignoriert worden. Es seien zusätzlich zu den Diensthabenden Beamten weitere Kräfte im Einsatz gewesen – „möglicherweise waren aber dennoch zu wenige Leute von uns vor Ort“, so Schorr.

Es kam im Verlauf des Abends zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und den Teilnehmern der Feier. Einsatzkräfte seien tätlich angegangen und beleidigt, wie die Polizei mitteilt. Darüber hinaus wurde auch Pyrotechnik gezündet und ein Beamter bei Widerstandshandlungen verletzt.

Was dazu geführt habe, dass die ausgelassene Stimmung derart gekippt sei, sei Gegenstand der Ermittlungen, wie Michael Schorr sagt. Unter anderem sollen die Polizisten befragt werden, die sich im Einsatz befunden haben. Auch von der Auswertung von Fotos und Handyvideos erhofft sich die Polizei noch zusätzliche Erkenntnisse. Voraussichtlich in den nächsten Tagen könne man zu den Hintergründen genauere Angaben machen, sagt Schorr.

Der Autokorso in Bad Säckingen war nicht der einzige Event dieser Art in Südbaden. Laut Michael Schorr hätten sich in vielen Städten in zwischen Hochrhein und Breisgau hunderte Fußballfans zusammengefunden, um zu feiern. Bad Säckingen sei aber der einzige Ort, in dem die Beamten auf Probleme gestoßen seien.

Immerhin habe sich die Veranstaltung am Ende mühelos wieder aufgelöst: „Wir konnten die Gemüter mit gutem Zureden und Lautsprecherdurchsagen wieder beruhigen“, so Schorr.