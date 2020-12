von Susanne Eschbach

Ein kleiner, aber erlauchter Kreis setzte dem Fleiß der Familie Schmidt von den Schmidts Märkten jetzt die Krone auf. Denn der Bad Säckinger Schmidts XL-Markt hat den Edeka-Supercup gewonnen und ist damit zum besten Edeka-Lebensmittelmarkt in Deutschland, ausgezeichnet worden. Und das in der Königsklasse: Nämlich in der Kategorie „Selbstständiger Einzelhandel über 2000 Quadratmeter“.

„Das Schöne an dem Preis ist, dass er leistungsversiert ist und das gefällt uns“, freut sich Martin Schmidt, der gemeinsam mit Schwester Claudia Schmidt-Maier und Vater Michael Schmidt die Geschäftsführung inne hat. Für die Familie Schmidt ist es bereits der zweite Supercup-Gewinn. Vor rund sechs Jahren ist bereits der Markt in St. Blasien zum schönsten Markt Deutschlands ausgezeichnet worden.

Übergeben worden ist der Preis von dem Edeka-Vorstandsvorsitzenden National, Markus Mosa, der eigens nach Bad Säckingen angereist ist. „Es war die Überlegung, den Supercup in diesem Jahr ausfallen zu lassen“, so der Vorstandsvorsitzende in seiner Ansprache. Doch haben es sich die Verantwortlichen noch einmal anders überlegt. „Während sich andere Gedanken über Abstand und Homeoffice machen, sind Sie gar nicht gefragt worden“, so Mosa weiter. „Hut ab, was Sie in dieser Branche geleistet haben“.

Märkte unter der Qualitätslupe Einmal jährlich kürt der Edeka-Verbund seine Besten auf Bundesebene in vier Kategorien. Eine Jury aus Marketing- und Vertriebsexperten des Edeka-Verbunds überprüft dabei die teilnehmenden Märkte in verschiedenen Bewertungsfeldern über anonyme Testkäufe, Marktbegehungen durch das Experten-Team sowie Analysen der unternehmerischen Leistung. Rund 100 Einzelkriterien fließen in das Juryurteil ein.

Obwohl bereits zum „Store of the Year 2019“ ausgezeichnet, den Zukunftspreis Handel 2019 und den Gastro Star 2019 erhalten, aber auch die Fischtheke im vergangenen Jahr im Schmidts Xl-Markt in Bad Säckingen ausgezeichnet worden ist, steht es für die Familie Schmidt nicht im Vordergrund, Preise einzusammeln.

„Aber wir haben gemerkt, dass sich durch die Preise ein Teamspirit entwickelt“, so Martin Schmidt. „Das hat den Mitarbeitern, aber auch dem Markt gut getan“. So sehen Martin und Michael Schmidt das Erreichte vor allem als Leistung der insgesamt 150 Mitarbeiter im XL-Markt auf dem Brennet-Areal.

In drei von insgesamt vier Kategorien ist der Schmidts XL-Markt im Rahmen des Wettbewerbs geprüft worden. „Normalerweise finden auch Testkäufe statt“, so Claudia Schmidt-Maier. Doch aufgrund von Corona konnte diese nicht stattfinden. So spielten die betriebswirtschaftlichen Zahlen eine bedeutende Rolle oder der subjektive Eindruck vom Markt.

„Liebe und Leidenschaft zu Lebensmitteln, Traditionsbewusstsein und die Begeisterung für Neues ist unser Erfolgsrezept“, freut sich Martin Schmidt. Und auch Markus Mosa bestätigt: „Ihre Unternehmensphilosophie ist über die Grenzen hinaus bekannt. Ihr unternehmerischer Ehrgeiz und Ihre beeindruckende sowie bodenständige Persönlichkeit zeichnen Sie aus“.