von sk

Ein streitendes Ehepaar hat am Sonntagmittag zwei Polizeibeamte in Bad Säckingen angegriffen, die von Passanten gerufen worden waren. Kurz nach 14 Uhr ging die Meldung über eine laute Auseinandersetzung in der Innenstadt ein.

Eine Streife lokalisierte den Streit in einem Wohnhaus und klopfte an die Türe. Der 37 Jahre alte Ehemann kam heraus, schubste einen Polizisten und holte zum Schlag aus. Der Mann wurde vor dem Haus überwältigt, wehrte sich aber heftig dagegen.

Nun griff auch die 40 Jahre alte Ehefrau ein und versetzte einem Polizeibeamten einen Schlag ins Gesicht, nachdem sie ihn wegzuzerren versuchte. Durch die zur Verstärkung angerückte zweite Streife konnte die Frau ins Haus gedrängt und fixiert werden. Fortwährende Beleidigungen und das Anspucken eines Polizisten waren weitere Begleitumstände dieses Einsatzgeschehens, heißt es im Polizeibericht.

Dazu kam noch ein unbeteiligter 24 Jahre alter Fahrradfahrer, der sich einmischte und verbal die Situation anstachelte. Einem Platzverweis kam er nicht nach, weshalb er mit Hilfe einer Zollstreife zum Polizeirevier gebracht wurde.

Der alkoholisierte Ehemann wurde in Gewahrsam genommen. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen die drei Personen.