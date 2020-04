von Werner Probst

August Holzmann wird am morgigen Palmsonntag, 5. April, 80 Jahre alt. Der Jubilar ist geistig und körperlich noch überaus fit. Er immer noch als Wanderführer und Wanderwart beim Bad Säckinger Schwarzwaldverein unterwegs und ist regelmäßig bei den Skatabenden des Bad Säckinger Skatclubs Scheffelbuben mit von der Partie. Mit der Ehrennadel des DLRG wurde August Holzmann an seinem früheren Wohnort Klettgau für seine 60-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Er gehörte zu den Männern der ersten Stunde, als die Bezirksgruppe der DLRG Hochrhein gegründet wurde.

Corona-Krise durchkreuzt Pläne

Hart trifft August Holzmann und seine Frau Renate die Corona-Kriese. So sind derzeit die Kegelpartien in Dogern nicht mehr möglich und auch das gemeinschaftliche Boule-Spiel in Wehr muss derzeit genauso entfallen, wie die bisherigen Zusammenkünfte zum nichtgebundenen freien Skatspiel.

Trotz dieser wegen der Corona-Krise fehlenden Zusammenkünfte gibt es für August Holzmann keine Langeweile. Dafür sorgen in erster Linie seine zwei Gärten, einer unmittelbar neben der Wohnung gelegen und einer in der Oberen Flüh. „Hier gibt es immer was zu tun“, sagte der Jubilar. So freut er sich heute schon, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, an Ostern den ersten selbst gepflanzten Kopfsalat beim Mittagessen genießen zu können. Selbstverständlich darf dann ein guter Wein nicht fehlen.

Pläne für eine Weltreise

In Mosbach im Odenwald stand die Wiege von August Holzmann. Nach dem Schulbesuch machte er eine Schlosserlehre, war dann im Schichtbetrieb tätig, ehe er sich mit einem Arbeitskollegen zusammen entschloss, in die Schweiz zu gehen um dort zu arbeiten. „Eigentlich wollten wir die ganze Welt bereisen“, sagte der Jubilar, doch ein Todesfall veränderte die Vorstellung. So trat er 1966 in den Zolldienst ein. In Erzingen war er im Streifendienst und später im Zollamt tätig, ehe er 2002 als Zollbetriebsinspektor in Ruhestand ging.

1966 heiratete er seine Frau Hildegard, die Familie wohnte in Erzingen. Zwei Kinder kamen auf die Welt. 1999 starb seine Frau. 2001 lernte er seine jetzige Frau Renate kennen. 2006 zog das Paar zusammen und wohnt seither in der jetzigen Wohnung in Bad Säckingen. 2013 heiratete das Paar. Immer noch ist August Holzmann gerne mit dem Auto unterwegs und denkt gerne an die Zeit zurück, wo er öfters den Urlaub in Südtirol oder in Bayern war.