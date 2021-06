von Maria Schlageter

Frankfurt, Bayreuth, Bilbao, Bad Säckingen. Im ersten Moment ist die Frage berechtigt, was die relativ kleine Trompeterstadt neben diesen international bekannten Spielstätten zu suchen hat. Doch am vergangenen Wochenende ergab es durchaus Sinn, diese vier Städte in einem Atemzug zu nennen, bezeichneten sie doch die Tournee-Stationen des hochkarätigen Machiavelli-Trios.

Das Trio – bestehend aus der Pianistin Claire Huangci, der Violinistin Solenne Païdassi und dem Cellist Tristan Cornut – gastierte am Sonntagabend gleich zwei Mal mit seinem Konzertprogramm, das sich der Klassik Ludwig van Beethovens, Franz Schuberts und Maurice Ravels widmete, im Kursaal. Mit dem Auftritt des Trios erfüllte sich die Bad Säckinger Kulturszene einen Wunsch, dem die drei Profimusiker mit ihrer vielschichtigen Ausdrucksweise klassischer Werke virtuos nachkamen.

Mit dem für Piano, Violine und Cello komponierten „Geistertrio“ Beethovens eröffnete das Trio mit drei Sätzen. Auf das wortwörtlich lebendige „vivace“, dessen Leichtigkeit zur Dramatik gesteigert wurde, folgte mit dem „largo“ eine Schwere, die im Klang der Streicher akzentuiert wurde und die titelgebenden Geister am besten aufleben ließen. Mit dem finalen „presto“ schüttelte das Trio jedoch alle Gespenster ab und befreite sich mit rasanten Läufen.

Auf die furiose Klassik Beethovens, die eindrucksvoll aber durch das Überbordende zugleich einschüchternd wirkt, war das „Notturni in Es-Dur“ aus der Feder des Romantikers Franz Schubert der Ruhepol des Konzerts. Das zeigte sich in der Dynamik des Stückes ebenso wie in der Stimmaufteilung, die dem Klavier großen Raum schuf und die beiden Streicher über weite Strecken im unisono dagegensetzte.

Deutlich ungestümer wurde es zum Ende mit dem „Klaviertrio in a-Moll“ von Ravel, der in der Musikgeschichte nach Beethoven und Schubert auf dem Weg in die Moderne nicht mehr das Ideal der Form verfolgt. Das Trio Machiavelli brachte das unter leidenschaftlichem Einsatz auf die Bühne. Die Aufmerksamkeit dieses Stückes fokussierte sich vielmehr auf die individuelle Spielweise der einzelnen Spieler und dem damit verbundenen Eindruck des singulären Moments.

So lag auch immer ein Gefühl von Flüchtigkeit in der Luft, was nicht nur den wechselnden Klängen, sondern auch dem Trio Machiavelli selbst geschuldet war. Denn die drei Musiker finden nur selten die Zeit gemeinsam aufzutreten. Doch wenn sie es tun, überzeugen sie nicht nur als ausgezeichnete Instrumentalisten sondern auch durch ihre freundschaftliche Verbundenheit, die dem Ausdruck ihrer Interpretationen Harmonie verleiht.