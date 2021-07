von Hrvoje Miloslavic

Sinkende Corona-Inzidenzzahlen und Lockerungen von Beschränkungen erlauben wieder kulturelle Veranstaltungen und Konzerte. Noch keinen Gebrauch von diesem Angebot schien das Publikum jedoch am Samstagabend machen zu wollen, als die Queen Tribute Band The Queen Kings in der Huber-Kulturhalle gastierte. Umso mehr Stimmung machten dafür die erschienenen rund 50 Rockfans, die sichtlich Gefallen an einem bemerkenswerten Auftritt der Queen-Coverband aus Königswinter hatten. Elmar Huber will in seiner neu eröffneten Kulturhalle nun öfters solche Veranstaltungen durchführen.

Die wenigen Gäste des Konzertes in der Huber-Kulturhalle machten Stimmung. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Queen Tribute Konzerte sind in Bad Säckingen nicht unbekannt. Schon mehrfach gastierte die sehr angesehene und angesagte Queen Revival Band mit Sänger Harry Rose im Gloria Theater. Die Latte hing also hoch für Sascha Krebs (Gesang), Drazen Zalac (E-Gitarre), Susann de Bollier (Gesang), Rolf Sander (Bass), Christof Wetter (Keyboard) und Oliver Kerstan (Schlagzeug). Voll auf seien Kosten kam, wer sich die Anfänge der 1970 gegründeten The Queen sowie die große stilistische musikalische Vielfalt von Freddie Mercury, Brian May, John Deacon und Roger Taylor in Erinnerung rufen lassen wollte.

Die Queen-Cover-Band The Queen Kings gastierte in der Huber-Kulturhalle und sorgte für ausgelassene Partystimmung. | Bild: Hrvoje Miloslavic

So kündigte Sascha Krebs immer wieder „verloren gegangene und vergessene Perlen“ aus den 1970er und 1980er Jahren an. Sehr bewusste scheint sich die Tribute Band bei ihren Song-Interpretationen an den Live-Konzerttouren der 1970er Jahre zu orientieren. Der stilistischen Bandbreite ihrer Vorbilder trugen The Queen Kings mit Songs wie „You don´t fool me“ (Dance Rock), „Crazy little Thing called love“ (Rock´n´Roll) oder „39“ (Country/Folk) Rechnung. Zu den von Sascha Krebs angekündigten „Perlen“ gehörten alte Hymen aus den späten 1970er Jahren wie „Teo Torriate“ oder der 1977 erschienene Song „Spread your wings“.

Die Queen-Cover-Band The Queen Kings gastierte in der Huber-Kulturhalle und sorgte für ausgelassene Partystimmung. | Bild: Hrvoje Miloslavic

Nicht gefehlt haben freilich die großen Hits, auf die kein Queen-Fan verzichten möchte. Im zweiten Teil des Abends zelebrierte The Queen Kings mit „Bohemian Rhapsodie“, „The show must go on“, „A kind of magic“, „Radion Gaga“, „Who wants to live foreever“, „Living on my own“ oder „We will Rock you“ eine authentische musikalische Hommage, die aber zu keiner Zeit auf eine eigene Note verzichtete.

Das Publikum in der Huber-Arena, die unter Aufsicht eines privaten Sicherheits- und Testdienstes nur Getesteten, Genesenen und Geimpften Einlass gewährte, quittierte den Auftritt mit sehr viel Beifall. Vergessen ließ die gute Stimmung, dass das sehr gelungene Konzert sehr viel mehr Publikum verdient gehabt hätte.