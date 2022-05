von Gerd Leutenecker

Judo boomt wieder in der Stadt. Die wettkampforientierte Sportart bringt junge Talente bis zu den Süddeutschen Meisterschaften. Im neu aufgestellten Vereinsvorstand um Vorsitzende Jessica Weber reifen zusätzlich neue Trainer heran, die ihre sportlichen Erfahrungen professionalisieren. Edgar Batt, Belana, Naomi und Quentin Bittl, Caroline und Viviane Lehmann, Laurin Laptev, Tobias Schneider, Timur Sipahi, Leon Stang und Ahmet Yetüt gehören im badischen Landesverband vom Judo zu den besten ihrer Alters- und Gewichtsklasse.

Der Verein Der Judo-Club Kawaishi Bad Säckingen wird von Jessica Weber geführt. 139 Mitglieder hat der wettkampforientierte Verein. Die Trainingszeiten im Scheffel-Gymnasium sind in Erfahrung zu bringen unter:

www.judoclub-bad-saeckingen.de

Gleich im ersten Jahr ihrer Vorstandsarbeit gute sportliche Erfolge mit einzufahren zeugt von Qualität im Verein – Weber kann sich auf ihren Trainerstab verlassen. Der Kontaktsport hatte zwar unter den Pandemieauflagen zusätzliche Beschränkungen einzuhalten, dafür stimmt hingegen die Begeisterung der Nachwuchsjudokas bestens. Kein Abbruch im Leistungsniveau und keinerlei nachlassender Eifer lassen auf zukünftige weitere Erfolge hoffen.

Judo wird bewusst als Sport gewählt, die Trainingseinheiten in der Sporthalle vom Scheffel-Gymnasium sind gut besucht. „Aber leider müssen wir vorübergehend einen Aufnahmestopp bei den Anfängern einführen“, erläuterte Weber bei ihrer ersten Hauptversammlung als Vorsitzende in ihrem Sachstandsbericht.

Das eigentliche Berichtsjahr 2021 war den Auflagen entsprechend von wenigen Wettkämpfen gekennzeichnet. Hingegen sind die jüngsten Erfolge im laufenden Wettkampfjahr mehr als vielversprechend.

Aktuell haben Michael Rittmann und Tobias Weber mit der Trainer-C-Ausbildung begonnen. Ein nötiger Ausbildungsnachweis für den Verein. Die beiden Schwarzgurt-Träger professionalisieren sich beim württembergischen Nachbarlandesverband. Die übliche Ausbildungskosten trägt der Verein „und wir haben einen konsolidierten Haushalt mit einem dennoch guten Ergebnis“, was der langjährigen Kassiererin Ulrike Bauer sehr wichtig war. Die Einnahmenseite war zuletzt bescheiden. Die Gründe: Keine Vermietungen vom Vereinsheim und kein Slow Up im letzten Jahr, die Vereinsführung musste die Neuanschaffungen von Judomatten verschieben.

Am diesjährigen Slow Up wird sich der Judo-Club wieder beteiligen. Bauer empfahl zusätzlich, „die Mitgliedsbeiträge in den nächsten Jahren anzupassen“. Modernisierungen und der Blick nach vorne sind vom neuen Vorstand verinnerlicht worden.