Bad Säckingen – Seit 30 Jahren bietet der Kammerchor Bad Säckingen dem hiesigen Publikum Aufführungen von großen Werken der Chorliteratur, aber auch neuere und außergewöhnliche Kompositionen, und immer wieder gibt es die Gelegenheit zum Mitsingen. Für sein Jubiläumskonzert am nächsten Samstag im St.-Fridolins-Münster hat er sich Mozarts „Requiem“ als Schwerpunkt sowie Vivaldis „Magnificat“ ausgewählt.

„Wir haben beschlossen, anlässlich unseres 30-jährigen Bestehens eines der schönsten Werke der gesamten Chorliteratur aufzuführen“, erklärten die Vorsitzende Fatima Zobeidi-Weber und der Dirigent Wolfgang Haller. Bereits im Jahre 2011 hatte der Kammerchor das geheimnisumwitterte Werk, das als Mozarts Schwanengesang gilt, zur Aufführung gebracht. Rund 20 Gastsängerinnen und -sänger verstärken das feste Ensemble, das seit vielen Jahren einen Stamm von rund 40 Mitglieder zählt. „Die Pandemie war eine schwierige Zeit, aber wir haben sie gut überstanden, denn unsere Kerngruppe ist uns treu geblieben“, so die Vorsitzende.

Um Mozarts „Requiem“ zu einem abendfüllenden Programm zu ergänzen, wird auch Vivaldis „Magnificat“ erklingen – dabei werden Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums Rheinfelden, an dem Wolfgang Haller Mathematik und Musik unterrichtet, mitwirken. Bei der Besetzung der anspruchsvollen Solopartien war der Tenor Hans Jörg Mammel behilflich. Weil er an der Musikhochschule Freiburg arbeitet, konnte er drei Studenten aus dem Masterstudium engagieren. Die bald fertig ausgebildeten Solisten sind froh, Praxiserfahrungen zu sammeln, und der Kammerchor kann sich die Sänger zu noch erschwinglichen Gagen leisten. Fatima Zobeidi-Weber dankte den Sponsoren: „Ohne sie wäre eine solche Aufführung kaum möglich, denn die Eintrittsgelder alleine würden nicht ausreichen, um die Kosten zu begleichen.“

Schon bald nach dem Jubiläumskonzert wird der Kammerchor wieder auf der Bühne stehen, denn jedes Jahr lädt er zu seinem Adventskonzert in die Heilig-Kreuz-Kirche ein. „Die Besucher dürfen und sollen dabei mitsingen, denn wir möchten ihnen neben unseren großen Konzerten auch niedrigschwellige Angebote machen, und natürlich würden wir uns über Neuzugänge in allen Stimmlagen, besonders bei den Herren, freuen“, sagten die Vorsitzende und der Dirigent.

Antonio Vivaldi hatte sein „Magnificat“ für das venezianische Mädcheninternat komponiert, an dem er Musiklehrer war. Der adventliche Lobpreis Mariens besteht aus neun Sätzen, die jeweils von einem besonderen Affekt geprägt sind. Mozarts Requiem entstand 1791 als Auftragswerk des Grafen Walsegg für dessen jung verstorbene Frau. Als Mozart am 4. Dezember verstarb, hinterließ er das Werk unvollendet, doch sein Schüler Franz Xaver Süßmayr vervollständigte die Skizzen. Der Legende nach schrieb Mozart das Requiem in Vorahnung seines eigenen Todes. Es repräsentiert die dunkle, auf die Romantik vorausweisende Seite Mozarts, aber neben der Inszenierung des Schreckens und des Todes finden sich darin auch Sätze des Trostes und der Hoffnung auf Erlösung.