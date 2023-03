Die Chorgemeinschaft hat mit Marc Daniel Schmid einen neuen Dirigenten gefunden. Damit ist der Fortbestand gesichert. Aus den einstigen Chören Frohsinn, Sängerkreis, Harmonie, Arbeiterbildungsverein und Männergesangsverein ist in mehreren Etappen die Chorgemeinschaft Bad Säckingen entstanden. „Ein Fundus an weltlicher Chorliteratur wird und wurde gesungen“, sagte der neue Dirigent, daran werde angeknüpft.

Sabine Kubocz überreichte als Vorsitzende der Chorgemeinschaft traditionell den ersten Taktstock an Dirigenten Schmid. Schon im Probedirigat hatte Schmid überzeugt. „Der passt zu uns“, war mehrfach vonseiten der Mitglieder zu hören. Anspruchsvolle Musik, traditionelle Stücke, neue Ständchen – für den Notenwart werde das mit etwas mehr Arbeit verbunden sein, Schmid signalisierte ein kollegiales Miteinander bei der Auswahl der Stücke. Der neue Dirigent ist promovierter Musikwissenschaftler und Musikhistoriker und bekennt sich zur deutschsprachigen Chorliteratur. Schmid ist nach fast 40 Jahren in den USA wieder zurück in die Nähe seiner alten Heimat gekommen. Er arbeitet als Musiklehrer an der Werner-Kirchhofer-Realschule. Schon jetzt mangelt es an Nachwuchs für die Chöre, „da ist Kreativität herauszukitzeln; über die Texte geht das“, Schmid betont die didaktische Herangehensweise. Geprobt wird donnerstags in der Aula der Anton-Leo-Schule.

„Wir wollen in diesem Jahr etwas zusammenkriegen“, sagte Kubocz. Das Jahresprogramm der Chorgemeinschaft lebt wieder auf. Ihr traditionelles Konzert im November wird vorbereitet und die zweite Vorsitzende, Gaby Alfano, brachte die Stimmung unter den Mitgliedern so auf den Punkt: „Dass die Gemeinschaft zusammenbleibt“. Denn fast wäre der Chor aufgelöst worden, mangels Dirigent. Jetzt herrscht wieder Aufbruchsstimmung, schließlich gelte „wo man sich wohlfühlt, bleibt man“, so Kubocz kurz vor den Ehrungen. Gerhild Zimmermann ist mit der Silbernen Ehrenbrosche für 25 Jahre als aktive Sängerin geehrt worden. „Ja, singen hält Geist, Seele und Körper fit“, so Zimmermann. Gerda Grether und Gabriele Gebrande sind seit 15 Jahren dabei, Karin Zerbes seit 20 Jahren und Gabi Albiez seit 35 Jahren.