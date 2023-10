Nach den Schocknachrichten aus dem vergangenen Jahr herrscht bei den Stadtwerken Bad Säckingen wieder Optimismus: Das dicke Minus aus dem Jahre 2021 von 8,8 Millionen Euro konnte im Jahr 2022 in einen Gewinn gedreht werden: Der Jahresabschluss weist einen Überschuss von 490.000 Euro aus – bei einer Bilanzsumme von 67,9 Millionen (+23 Prozent gegenüber dem Vorjahr).

Stadtwerke-Geschäftsführer Dirk Scheffner wird den Jahresabschluss am kommenden Montag, 9. Oktober, im Gemeinderat im Detail vorstellen. „Die Ertragslage der Gesellschaft ist als zufriedenstellend zu bewerten und liegt über den ursprünglichen Prognosewerten“, heißt es in Scheffners Bericht.

Gesellschaft in Schieflage

Noch vor einem Jahr befand sich die Gesellschaft in einer gewaltigen Schieflage. Die Eigenkapitalquote war über die Jahre auf fast Null gesunken. Nur durch die Rettungseinlage der beiden Gesellschafter Stadt Bad Säckingen und Energiedienst in Höhe von 14 Millionen Euro konnte die Insolvenz verhindert werden. Durch die Kapitalzuführung steig die Eigenkapitalquote auf knapp 25 Prozent.

Exemplarisch für die Entwicklung der Stadtwerke hat sich die Sparte Gasversorgung entwickelt: Nach dem Minus von 6,5 Millionen Euro im Vorjahr konnten die Stadtwerke im abgelaufenen Jahr einen Gewinn von 300.000 Euro erzielen. Bei geringeren Absatzmengen geht dieser Gewinn af gestiegene Preise zurück.

Umsätze steigen

In der Sparte Wärmeversorgung ist das Ergebnis im vergangenen Jahr stark gestiegen. Auch hier sank die im Stadtgebiet abgegebene Wärmemenge leicht, die Umsatzerlöse konnten aber deutlich gesteigert werden. Am Ende stand ein Plus von 1,66 Millionen Euro (Vorjahr 135.000 Euro). Die Sparte Stromversorgung konnte ihren Verlust von 1,95 Millionen aus dem Vorjahr halbieren. Hier steht am Ende ein Minus von 995.000 Euro.

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Bad Säckingen ist Thema der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 9. Oktober, um 18 Uhr in der Mensa des Scheffel-Gymnasiums. Auf der Tagesordnung steht außerdem der Rücktritt des Gemeinderats Franz Isele sowie die Verpflichtung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin.