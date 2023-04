Die Künstlerin Nurhan Sidal schließt ihre Ausstellung mit dem Titel „Auf der Suche nach Freiheit“ am Sonntag, 23. April, 14 Uhr, mit einer poetisch-musikalischen Finissage in der Bad Säckinger Villa Berberich ab. Viele ihrer Acrylbilder zum Thema Gerechtigkeit und Freiheit sind von Gedichten des türkischen Lyrikers Nazim Hikmet inspiriert worden. Die in ihrem Ausstellungskatalog zitierten Gedichte würden nun bei der Finissage von dem Rezitator und Musiker Tonio Paßlick aus Weil am Rhein in deutscher Sprache vorgetragen, während Nurhan Sidal die türkischen Originalverse rezitiert, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter. Der Klangtherapeut und Musiker Martin Kutterer aus Kandern untermalt den Vortrag mit Gitarre, Cajon, Hang und anderen Instrumenten. Der Eintritt zur Finissage ist frei.

Der Gestalt- und Musiktherapeut Martin Kutterer war bis 2019 Professor an der Hochschule der Künste (HdK) in Bern. Die Faszination für außereuropäische Musik und Rhythmik führten ihn nach dem Studium in Wien zu Ausbildungen bei Dudu Tucci und Reinhard Flatischer. Im Rahmen seiner Professur an der HdK Bern leitete er mit Studierenden zahlreiche interdisziplinäre Projekte und Performances. Gemeinsam mit Musiker und Rezitator Tonio Paßlick hat Kutterer schon eine Reihe von Projekten erarbeitet. Der langjährige Kulturamtsleiter der Stadt Weil am Rhein ist als Musiker unter anderem mit den Barock-Ensembles Musica Antiqua Basel und Willa Musica tätig und gleichzeitig ein begeisterter Rezitator und Moderator.