von Susanne Eschbach

Aschenbecher im Boden, Aschenbecher an den Mülleimern, Taschenaschenbecher für Unterwegs oder Pizzaboxen an den Brennpunkten. Bereits seit Jahren investiert die Bad Säckinger Stadtverwaltung viel Geld in die Müllvermeidung und doch scheint nichts wirklich zu fruchten, wie Fotos vom Leiter der Technischen Dienste, Klaus Strittmatter, zeigen.

Bad Säckingen Unterwegs mit dem „Saubermacher von Bad Säckingen“: Steffen Schneider beseitigt den Müll von anderen Das könnte Sie auch interessieren

Täglich werden Tüten mit Hausmüll in der offenen Landschaft entsorgt und immer öfter mischt sich Sperrmüll darunter. Doch Kopfzerbrechen bereiten auch die Zigarettenkippen, die trotz der zahlreichen Gegenmaßnahmen in der Innenstadt von Bad Säckingen, weiterhin acht- aber vor allem gedankenlos weggeworfen werden.

Kippen sehr gefährlich für Trinkwasser

Nicht nur dass sie mühsam von Hand wieder eingesammelt werden müssen. Eine halbe Stunde Regen auf die Kippen reicht aus, um sämtliche Schadstoffe in die Umwelt auszuschwemmen. „Eine Zigarettenkippe vergiftet 40 Liter Trinkwasser“, erklärt Petra Wenger von der Initiative „Clean Up Bad Säckingen“.

Im März hat sich die private Initiative „Clean Up Bad Säckingen“ gegründet. Steffen Schneider ist der Initiator, der inzwischen über ein Netzwerk von Leuten verfügt, die regelmäßig in der Stadt unterwegs sind, um Müll einzusammeln.

Bad Säckingen Freude über „Grüne Hausnummer“ – Holzhaus von Familie Brand in Bad Säckingen erhält Auszeichnung zum „Energie-Effizienzhaus“ Das könnte Sie auch interessieren

Vor allem die Zigarettenkippen bereiten den Umweltschützern Kopfzerbrechen: „Vielen Rauchern ist gar nicht bewusst, was sie anstellen, wenn sie die Kippen einfach auf den Boden werfen“, erklärt Petra Wenger. Bereits vor zwei Monaten hat sie deshalb aus leeren Kaffeedosen, Aschenbecher gebastelt und bemalt.

Dosenpaten: Regelmäßig leeren

An insgesamt 17 Stellen in Bad Säckingen sind die Dosen mit ihrer auffälligen Bemalung und versehen mit Hinweisen, in der Innenstadt und Umgebung aufgehängt worden.

Jetzt ist die Gruppe auf der Suche nach „Dosenpaten“. Die Initiative wünscht sich, dass die „Dosenpaten“ die Kippendosen regelmäßig leeren und wenn nötig, Neue anbringen. Denn vier Dosen sind bereits verschwunden.

Beobachtungen melden

Um wieder neue Kippendosen herstellen zu können, benötigt Wenger weitere leere Kaffeedosen. Wer Dosenpate sein möchte oder leere Kaffeedosen hat, kann sich über kippenfreipate@posteo.de melden. Die E-Mail-Adresse ist auch auf jedem der Dosen-Aschenbecher zu finden. „Ich bin nicht mehr bereit das einfach so hinzunehmen“, ärgert sich Bürgermeister Alexander Guhl.

Er appelliert an die Bürger, dass nur Abhilfe bei Müllsündern geschaffen werden kann, wenn Bürger ihre entsprechenden Beobachtungen melden. „Die Bürger müssen sich trauen, diese Personen anzusprechen oder zu melden“, erklärt er. Immerhin sei die Sauberkeit der Stadt bei Umfragen einer der meisten genannten Punkte. Sein Dank gilt der privaten Initiative: „Sie tragen einen großen Teil bei, dass sich die Bürger hier in der Stadt wohlfühlen“.