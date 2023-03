Der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverband (ABSH), unter der Leitung von Elke Arzner, der Regionalgruppenleiterin der Hochrhein Süd Schwarzwald-Gruppe, hat in der Gewerbeschule von Bad Säckingen einen Erste-Hilfe-Kurs für 15 sehbehinderte oder blinde Menschen abgehalten. Das zeigt: Auch sehbehinderte Menschen sind in der Lage, Erste Hilfe zu leisten. Man muss ihnen einfach nur dazu die entsprechenden Möglichkeiten an die Hand geben.

In der Regel absolvieren Menschen ja erst dann einen Erste-Hilfe-Kurs, wenn sie den Führerschein machen, erklärte die selbst stark seheingeschränkte Kursleiterin. Doch Menschen, die von Geburt an hochgradig seheingeschränkt oder blind sind, werden dagegen wahrscheinlich nie einen Erste Hilfe Kurs machen. Auch spät erblindete Menschen hätten dann normalerweise lange keinen Auffrischungskurs mehr in Erster Hilfe gemacht. Mit Martin Junginger vom Deutschen Roten Kreuz Waldshut, haben die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Tricks und verschiedene Kniffe erarbeitet, wie auch ein hochgradig sehbehinderter oder blinder Mensch, bei einer Rettung Hilfe leisten kann.

Schwierigkeiten ergeben sich zum Beispiel beim Bedienen des „Automatisierten Externen Defibrillators“, kurz AED. Öffnet man diesen, erfolgt eine sprachliche Anleitung für den Ersthelfer, wie zum Beispiel „Kleben Sie die gelbe Elektrode nach rechts oben und die rote Elektrode nach links unten“. Doch wenn man rot und gelb gar nicht sieht, ist es schwierig, dieser Aufforderung überhaupt Folge zu leisten. Auch das Auffinden des richtigen Druckpunktes bei der Herzdruckmassage, sowie das Überprüfen der Vitalwerte, wenn man nicht sieht, ob der Brustkorb sich hebt oder senkt, sind schwierig. Aber es gibt Tricks, um solche Hindernisse zu überwinden.

Das gilt es zu beachten

Weitere praktische Beispiele waren: Was sage ich, wenn ich die Leitstelle 19222 anrufe? Was tue ich, wenn ich eine verletzte Person auffinde, die bei Bewusstsein ist und Nasenbluten, einen verstauchten Knöchel oder eine Schürfwunde hat? Die Helfer stellten konkret Handlungsabläufe dar. Es wurde auch gezeigt, wie trotz Sehbehinderung Mithilfe beim Transport von Verletzten geleistet werden kann und natürlich wurde die stabile Seitenlage demonstriert. Auf dem Hof wurde gezeigt, was bei einem Autounfall mit Verletzten alles zu beachten ist.

Dieser Nachmittag nahm den hoch motivierten Teilnehmern viele der vorhandenen Ängste, in einem Notfall nicht helfen zu können oder zu versagen und war insofern sehr erfolgreich.