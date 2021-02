von Werner Probst

Ihren 85. Geburtstag feiert am heutigen Dienstag Maria König aus Bad Säckingen. Die Jubilarin war in mehreren Ehrenämtern eine feste Größe. So war sie bei der Essensausgabe der Caritas engagiert, war im Organisationsteam der Z‘Nüni-Frauen und ist nunmehr schon seit fast 50 Jahren im Alpenverein und immer noch gerne mit großer Begeisterung mit von der Partie.

Der berufliche Werdegang

Die gebürtige Säckingerin war in der Krankenpflege eine feste Größe. Sie machte nach dem Besuch der Höheren Handelsschule zuerst eine Ausbildung zur Steuerberaterin, ehe sie 1961 an der Universitätsklinik in Freiburg eine Ausbildung in der Krankenpflege absolvierte und anschließend ein Jahresseminar zur Ausbildung für leitende Angestellte in Krankenhäusern machte.

Bad Säckingen Maria König und Marita Lefèvre erhalten eine Ehrung für ihr Engagement bei der Weihnachtsfeier für Alleinstehende in Bad Säckingen Das könnte Sie auch interessieren

Einige Jahre war sie an der Uniklinik tätig, ehe sie 1976 im Bad Säckinger Kreiskrankenhaus als Krankenpflegerin arbeitete und dann während zwölf Jahren den Pflegedienst leitete, ehe sie 1996 in Ruhestand ging. „Es tut mir im Herzen weh, dass das schöne Krankenhaus stillgelegt wurde“, sagte die Jubilarin, zu deren Freuden es aber noch gehört, dass mit dem Campus das Gebäude zu neuem Leben erweckt wird.

Geselligkeit

Maria König ist auch in ihrem hohen Alter eine Frohnatur. Sie freut sich, dass sie von netten, hilfsbereiten Nachbarn umgeben ist. Sie freut sich aber auch heute schon darauf, wenn die Corona-Pandemie vorüber ist und wieder Platz für die Geselligkeit ist und sie wieder bei den Wanderungen des Alpenvereins dabei sein kann, aber auch wieder bei Busreisen den Alltag zu genießen.

Pflanzen

Zu den heutigen erfreulichen Dingen gehört, dass ihre Pflanzen in der Wohnung mit einer üppigen Blütenpracht ihre Pflege belohnen. Langeweile kennt sie trotz Corona-Pandemie nicht. Ihren Haushalt macht sie noch selbst, liest täglich den SÜDKURIER, aber auch immer noch Fachzeitungen für die Krankenpflege.