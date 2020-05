von Werner Probst

Der frühere stellvertretende Schulleiter am Bad Säckinger Scheffel-Gymnasium, Studiendirektor Martin Kugler, wird am Freitag, 1. Mai, 80 Jahre alt. Bereits 1967 kam der Jubilar als Mathematik- und Physiklehrer an das Bad Säckinger Gymnasium. 1984 übernahm er das Amt des stellvertretenden Schulleiters und ging dann 2004 in den Ruhestand.

Das Konrektorenamt

Wenn Martin Kugler sich an seine Lehrtätigkeit am Scheffel-Gymnasium erinnert, dann denkt er gerne an seine Aufgaben, obwohl sie vielfach nicht einfach waren. Dies nicht beim Unterrichten der Schüler, sondern beim Erstellen der Stunden- und Vertretungspläne, eine Tätigkeit, die er seit 1971 ausführte. Dies habe ihm so manchen Kampf beschert, sagte der Jubilar, doch am Ende habe man sich immer irgendwie geeinigt.

Der Werdegang

In Lörrach kam Martin Kugler auf die Welt. Er besuchte dort die Volksschule und anschließend das Gymnasium. Er studierte anschließend Physik und Mathematik und machte in Lörrach dann im Jahr 1967 das zweite Staatsexamen. Ab dem September 1967 unterrichtete er dann am Scheffel-Gymnasium in Bad Säckinen.

Das Privatleben

1983 heiratete er seine spätere Ehefrau Margit. In Lörrach wohnte das Paar. Ein Sohn kam auf die Welt. 1987 konnte in das Eigenheim in Harpolingen eingezogen werden. Hier wohnt die Familie in einer bezaubernden Lage. Während einerseits viele Wände mit Büchern versehen sind, schmücken viele Bäume und Blumen die Räume. Beeindruckend kommt dabei der grüne Daumen seiner Ehefrau zum Tragen.

Die Beschäftigung

Für Martin Kugler gibt es auch in seinem hohen Alter immer etwas zu tun. So ist er vielen seiner Bekannten und Verwandten bei der Lohnsteuererklärung behilflich. Schon in seiner Studienzeit arbeitete er in den Ferien beim Finanzamt, eine Tätigkeit, die heute die Grundlage für seine Hilfe ist.

Ferne Länder

Zu den heutigen Aktivitäten gehört aber auch die Tätigkeit als Schatzmeister des Bad Säckinger Deutsch-Japanischen Freundeskreises. So war er selbstverständlich auch schon in Japan und auch in der französischen Partnerstadt Sanary. Urlaubsreisen gingen aber auch schon nach Amerika, Australien und Indien. Schöne Stunden erlebte Martin Kugler auch viele Jahre als Sänger in einem Lörracher Kirchenchor.

Die Aktivitäten

Zu den heutigen Aktivitäten von Martin Kugler gehören aber auch des Öfteren ausgedehnte Wanderungen zusammen mit seiner Ehefrau in den heimischen Gefilden. In gemütlicher Runde trinkt er noch gerne einen Gutedel, so wird es auch am Geburtstag sein, wenn wegen der Corona-Krise die geplante große Geburtstagsfeier ausfallen muss. Gratulieren werden aber sicher neben seiner Ehefrau auch die beiden Söhne und der Enkel.