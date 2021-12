von Michael Gottstein

Schlechte Nachrichten hat der Verein Miteinander für Kasese/Uganda erhalten: Große Teile der Gemeinde von Pfarrer Peter Basaliza Mubunga sind von einer Flut heimgesucht worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Menschen ums Leben gekommen, aber viele haben ihr Hab und Gut verloren. Nun bittet der Verein um Spenden.

Die Menschen in Uganda können keine Hilfe vom Staat erwarten. | Bild: Peter Basaliza Mubunga

Father Peter hat der Vorsitzenden Claudia Jacobasch Bilder geschickt, die das Ausmaß der Katastrophe dokumentieren. Auf einem Video sind Stimmen zu vernehmen, aus denen die Verzweiflung herauszuhören ist. Die Regenzeiten in der Diözese Kasese fallen auf die Zeit von März bis Mai und von Oktober bis November, doch in diesem Jahr fiel zu wenig Regen, sodass Teile der Ernte vertrockneten. Im Dezember regnete es dann so stark, dass ein kleiner Fluss über die Ufer trat. Er ist die Lebensader der Region, der Verein hat eine Wasserfilteranlage angeschafft, um für die von ihm finanzierte Krankenstation St. Joseph Moscati Trinkwasser zu gewinnen. Der Fluss riss Tiere und Autos mit und beschädigte Häuser und Felder. „Die Videos zeigen in Panik schreiende und wegrennende Kinder und Menschen in Verzweiflung“, so Jacobasch. Wie Father Peter berichtete, sei eine Gruppe von Kindern mitgerissen worden, glücklicherweise seien sie nach fünf Stunden lebend gefunden worden. Mehr als 150 Familien sind betroffen.

Die Überschwemmung hat vieles mitgerissen und auch große Teile der Ernte vernichtet. | Bild: Peter Basaliza Mubunga

Die Ereignisse erinnern an die Flutkatastrophe im Ahrtal, doch es gebe einen entscheidenden Unterschied, erklärt die Vorsitzende: „In Uganda kümmert sich der Staat nicht um die Menschen, und es gibt vor Ort auch kaum Hilfsorganisationen.“ Die Menschen wenden sich an die Kirche, doch Father Peters Mittel sind begrenzt – dabei hatte er noch Glück im Unglück, denn Kirche und Gemeindehaus liegen auf der Seite der Straße, die nicht überflutet wurde. Auch die Krankenstation, die auf einem Hochplateau liegt, ist nicht betroffen. So hat der Priester 20 Menschen in der Kirche untergebracht, weitere in der Krankenstation. Der Verein hat Geld überwiesen, mit dem der Priester für die Ärmsten zu Weihnachten das Grundnahrungsmittel Cassavamehl kaufen wollte. Mit dem Geld hilft er Flutopfern.

Ein kleiner Fluss ist die Lebensader der Region, nun hat er aber Zerstörungen angerichtet. | Bild: Peter Basaliza Mubunga

Mit Nothilfe sei es nicht getan, erklärt Jacobasch: Die Ernte sei großenteils vernichtet und Tierkadaver könnten zu Krankheitsherden werden. „Diese Flut wird uns noch lange begleiten“, fürchtet sie. Aber es gibt einen Lichtblick. Der Verein hat mit einem 9000-Euro-Zuschuss der Daniel-Schlegel-Umweltstiftung eine Plantage angelegt, damit sich die Menschen und die Krankenstation versorgen können. 500 Bananenstauden, Maniok- und Mangobäume, Avocados und andere Schatten spendende Bäume wurden gepflanzt, zwischen den Bäumen werden Bohnen, Mais und Erdnüsse kultiviert. Diese Pflanzen litten zwar unter der Trockenheit, „aber wie ich erfahren habe, entwickeln sich die Bäume gut und wurden von der Flut auch nicht beschädigt“, sagt Jacobasch.

Spendenkonto: Miteinander für Kasese/Uganda, Stichwort „Flut“, IBAN: DE13684522900077095834.