von Helmut Kohler

Laut der Statistik des Deutschen Wetterdienstes war der meteorologische Herbst 2020 in Deutschland der viertwärmste seit 1881. Auch an der Wetterstation Bad Säckingen wurden wieder zu hohe Termperaturen gemessen. Gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 war der Herbst in Bad Säckingen 1,3 Grad Celsius (°C) zu warm, 57,5 Stunden zu sonnenscheinreich und trotz 3,5 Niederschlagstagen über dem Soll 104,8 Liter pro Quadratmeter (l/m²) zu trocken.

Die Herbstmonate 2020 in Zahlen Niederschlagstage 36 Tage, 3,5 Tage über dem langjährigen Mittel Niederschlagsmenge 182,2 Liter pro Quadratmeter (l/m²), 104,8 l/m² unter dem langjährigen Mittel Tage mit Schneefall null Tage mit Schneedecke null; 1,7 Tage unter dem langjährigen Mittel Durchschnittliche Höchsttemperatur 15,57 Grad Celsius, 1,00 Grad Celsius über dem langjährigen Mittel Durchschnittliche Tiefsttemperatur 7,70 Grad Celsius; 1,60 Grad Celsius über dem langjährigen Mittel Durchschnittstemperatur 11,11 Grad Celsius; 1,31 Grad Celsius über dem langjährigen Mittel Hitzetage (ab 30 Grad Celsius) zwei; ein Tag über dem langjährigen Mittel Sommertage (ab 25 Grad Celsius) 14 Tage; 3,2 Tage über dem langjährigen Mittel Frosttage vier; 6,9 Tage unter dem langjährigen Mittel Eistage null; 1,1 Tage unter dem langjährigen Mittel Sonnenscheindauer 403,5 Stunden; 57,5 über dem langjährigen Mittel Tiefsttemperatur -2,2 Grad Celsius am 22. November Höchsttemperatur 30,9 Grad Celsius am 15. September

Drittwärmster September seit Messbeginn 1966: Bis zum 25. lag der erste 28,2 l/m² zu trockene und 44 Stunden zu sonnenscheinreiche Bad Säckinger Herbstmonat noch klar auf Temperatur-Rekordniveau (seit Messbeginn 1966), dann wurde er durch die eingeflossene Kaltluft mit einem Temperaturüberschuss von 2,2 Grad Celsius hinter den Septembern 2016 und 1987 auf den dritten Platz gesetzt. Somit war der September der 16. zu warme Monat in Folge.

Goldener Oktober in diesem Jahr nur an einzelnen Tagen: Der Goldene Oktober fand in diesem Jahr in Bad Säckingen nur tageweise statt, denn anstatt stabiler Hochdruck-gebiete bescherten uns Zwischenhochs lediglich einzelne sonnige Tage. In dem 0,1 Grad Celsius zu warmen mittleren Herbstmonat schien die Sonne an 98:20 Stunden nur 86 Prozent des Oktobersolls und mit 93,4 Litern pro Quadratmeter lag der Niederschlag 6,6 l/m² unter dem Normalwert der Periode von 1981 bis 2010.

Der Goldene Oktober fand dieses Jahr im November statt: Der 18. zu warme Monat in Folge war 1,6 Grad Celsius zu warm, mit 22 l/m² fiel nicht einmal ein Vsiertel des normalen November-Niederschlages und die Sonne schien trotz eines trüben Monatsendes 27 Stunden länger als der langjährige Mittelwert.