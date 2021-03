von Susanne Eschbach

Die Stadtverwaltung Bad Säckingen ist vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) als fahrradfreundlicher Arbeitgeber mit dem Zertifikat in Silber ausgezeichnet worden. „Es ist schön, dass uns das gelungen ist“, freut sich Bürgermeister Alexander Guhl, der selbst stets mit gutem Beispiel vorangeht, wie der Fahrradhelm an seinem Sitzplatz verrät. Denn er selbst ist stets mit seinem E-Bike unterwegs zu den Terminen. Und dieses Beispiel macht Schule im Rathaus. Denn selbst aus Wehr käme jeden Morgen ein Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit. Und auch der Bauhof nutzt ein Lastenfahrrad in der Innenstadt. Wobei der bekannteste Radler in Bad Säckingen wohl der Stadtbote Horst „Poldi“ Podien sein dürfte. „Fahrrad fahren ist ein großes Anliegen bei uns im Rathaus“, erklärt Guhl deshalb. Momentan ist das Rathaus dran, den Vorschlag einiger Mitarbeiter zu realisieren und eine Dusche einzubauen. „Damit die Mitarbeiter nicht völlig verschwitzt im Büro sitzen müssen“, sagt Guhl und verspricht: „Wir werden an dem Thema dranbleiben“.

Bad Säckingen Die Luftqualität wird deutlich besser: So erzielt Bad Säckingen mit konkreten Klima- und Umweltschutzprojekten Erfolge bei der Schadstoffreduzierung Das könnte Sie auch interessieren

Aus dem Stand zu Silber

Seit 2017 vergibt der ADFC die neue EU-weite Zertifizierung „Fahrradfreundlicher Arbeitgeber“. „Es hat mich sehr gefreut, dass die Stadtverwaltung aus dem Stand heraus, Silber erreicht hat“, erklärt Sonja Lehmann vom ADFC Baden Württemberg, die die Verleihung des Zertifikats vorgenommen hat. Denn es kämen nicht nur recht viele Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit. Auch die Aktion „Job-Bike“, bei dem Arbeitnehmern Dienstfahrräder angeboten werden, wurde mit bewertet. Daneben sind zudem Möglichkeiten geschaffen, die Räder sicher unterzustellen. Entscheidendes Kriterium seien auch die jährlichen Radtouren der Belegschaft gewesen. „Toll, dass diese Bemühungen jetzt belohnt worden sind“, freut sich auch Ralf Däubler, der Umweltreferent der Stadt. Denn gerade jetzt sei Radfahren voll im Trend – „auch wenn Corona momentan alles überschattet“.

Bad Säckingen Wenn der Handwerker auf dem E-Bike daherkommt: Professionelle E-Lastenräder sind neuer Trend Das könnte Sie auch interessieren

So richtig ins Laufen kam das Thema Fahrrad in Bad Säckingen, als die Stadt 2017 zum ersten Mal als Fahrradkommune ausgezeichnet worden ist. Dann wurde der Posten des Fahrradbeauftragten eingerichtet, der die Mobilität auf zwei Rädern seit dieser Zeit immer mehr in den Mittelpunkt rückt. „Diese neue Auszeichnung bedeutet Motivation“, ist der Bürgermeister überzeugt. Jetzt gehe es darum, auch andere Firmen dazu zu motivieren.“