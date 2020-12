von Peter Koch

Der Bad Säckinger Zirkus Papperlapapp hat im November sein 21-jähriges Bestehen gefeiert. Zirkusdirektor Michael Koubik gründete den Zirkus im November 1999, der für alle Beteiligten Hobby und Ehrenamt zugleich ist. Mit vier Artisten startete Koubik damals das Projekt. Ganz zu Beginn gehörten Jonglage, Diabolos und Einradkunststücke zum Programm. Für kleinere Auftritte, wie etwa bei bei Geburtstagen, wurden die Akteure auch damals schon gebucht.

Heute gehören 18 Artisten im Alter von neun bis 18 Jahren aus Bad Säckingen und Umgebung dem Zirkus an. Zehn von ihnen haben zwischenzeitlich den Trainerschein erworben oder sind in Ausbildung, sodass das Know-how aus den eigenen Reihen kommt. Mittlerweile verfügt der Zirkus über ein großes Repertoire aus Akrobatik, Trapezkunststücken, Vertikaltuchdarbietungen, Laufkugel, Jonglage und weiteren Nummern. Außerdem bietet das Ensemble eine Feuer- und/oder Lichtshow an.

Die Idee zur Gründung des Zirkus‚ entstand bei Koubik, der als Fachbereichsleiter bei der Caritas tätig ist, weil er es schade fand, dass Zirkusprojekte immer nur im Schulrahmen stattfanden und die Kinder, die dort begeistert dabei waren, keine adäquate Möglichkeit fanden, ihr Hobby weiterzuführen. Seit der ersten Stunde dabei ist auch Daniela Mayer, die als Artistin startete und zwischenzeitlich als Zirkuspädagogin die Zirkusschule führt. Hauptamtlich leitet sie Kinderhorte der Caritas.

Die Spielzeit des Zirkus‚ ist von April bis September. Die Feuershows werden von Oktober bis Dezember gezeigt. Die Auftritte ergeben sich durch Buchungen von Privatleuten, Schulen, Kindergärten, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, aber auch für Firmenfeiern. Dabei bietet der Zirkus auf Wunsch, neben der reinen Vorstellung, auch eine Spielstraße für Kinder und Eltern an.

Wie bei allen Vereinen, ergaben sich für den Zirkus in diesem Jahr besondere Schwierigkeiten. Pandemiebedingt konnte nicht oder nur wenig trainiert werden. Auch viele Auftritte fielen aus, sodass die Artisten sich glücklich schätzten, dass wenigstens ihre jährliche Zirkusfreizeit am Bodensee, bei der traditionell das neue Programm eingeübt wird, unter Corona-Bedingungen stattfinden konnte. Ende August hatten sie dann dort auch, am Bodenseestrand, ihre letzten Auftritte.

Zirkusdirektor Michael Koubik und ein Teil seiner Artisten. Der Zirkus ist ein Projekt unter Trägerschaft der Caritas und bietet neben Zirkusshows auch Zirkusprojekte für Schulen und Kindergärten.

„Das war wichtig, dass wir dort zusammen sein konnten. Das Miteinander und das Vertrauen ist sehr wichtig beim Zirkus“, bekräftigt Koubik, dem man anmerkt, dass er für die Sache brennt. Fast seine gesamte Freizeit würde das Projekt in Anspruch nehmen, erzählt er, aber das sei es wert. Und auch die Kinder sind Feuer und Flamme für ihren Zirkus. Dies wird deutlich, wenn man sich die Umfrage anschaut, die Koubik per E-Mail bei seinen Artisten gestartet hat. Das Training, der künstlerische Austausch und das freundschaftliche Zusammenkommen sind dabei die Punkte, die den Zirkusleuten am meisten fehlen.