von Helmut Kohler

Noch nie seit Messbeginn 1966 war eine erste Aprilhälfte so Sonnenscheinreich. Bei einer fast maximalen Sonnenausbeute von 177 Sonnenscheinstunden wurde am Donnerstag 16 April an der Wetterstation Kurgebiet Bad Säckingen die langjährige durchschnittliche gesamte April-Sonnenscheinzeit bereits um sieben Stunden übertroffen.

Neben viel Sonnenschein erleben wir aktuell auch eine extreme staubtrockene Trockenphase. In den letzten 36 Tagen fiel in Bad Säckingen gerade einmal 3,8 Liter pro Quadratmeter Regen. Auch das ist neuer negativer Rekord, noch nie seit Messbeginn war der Frühlingszeitpunkt von Mitte März bis Mitte April so trocken.

Bei weiter andauerndem Hochdruckeinfluss bleibt der für die Vegetation dringend benötigte Regen weiterhin Mangelware. Ob bis Ende des Monats noch etwas auf das Regenkonto, kommt bleibt abzuwarten.