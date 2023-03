Es muss nicht immer Agatha Christie sein. Auch „Die Krux“ von Brian Clemens und Dennis Spooner ist eine spannende und witzige Krimikomödie mit schwarzem englischem Humor. Es geht um zwei einst erfolgreiche Kriminalautorinnen, Ann Forbes und Jill Goodman, die schon lange keinen Bestseller mehr gelandet haben. Ein neuer überzeugender Plot muss her, mit einem „perfekten Opfer“: Wie wäre es mit Anns Mann Nigel, einem brummbärigen Raubauz und „versoffenen alten Versager“? Ann will sich aber nicht die Hände schmutzig machen, also soll Jill ran. Nur, eine der Ladies spielt mit gezinkten Karten.

Krimikitzel: Die Festspielgemeinde macht es in der Krimikomödie „Die Kruz“ spannend. Szene mit Danijela Landes, Dennis Affeldt, Antine Aust und Anne-Kathrin Ragusa (von links). | Bild: Jürgen Scharf

Alles läuft glatt, bis Inspektor Raymond Berry die „falsche“ Leiche in der Truhe findet. Die Darsteller der Festspielgemeinde machen es in dieser vertrackten Kriminalkomödie ihren Zuschauern nicht gerade leicht, dem mörderischen Treiben auf die Spur zu kommen. Das Publikum amüsiert sich über die komischen Situationen, fiebert mit bei der abwechslungsreichen Spannung und ist gespannt, was noch passieren kann, wenn zwei Krimiautorinnen sich ins Gehege kommen. Da kann es schon mal richtig krachen.

Inspektor Berry von Scotland Yard (Dennis Affeldt) mit Assistentin Constable Brady (Antine Aust, rechts) bringen Licht ins Dunkel des mysteriösen Mordfalls. | Bild: Jürgen Scharf

Nach der Pause überschlagen sich die Ereignisse und spitzen sich in einem Psychoduell zu. Diese gut gemachte Krimigeschichte steckt voller plötzlicher Wendungen, unerwarteter Volten und wartet mit einem überraschenden Ende auf. Unter der Doppelregie von Gerald Hacker und Markus Rupprecht geht die Story temporeich über die Bühne im Festspielgemeindehaus, das bei der Premiere vollbesetzt war. Im Ensemble sind neue Gesichter, weil sich einige vom bewährten Personal eine Auszeit gönnen. Es sind zwei sehr gegensätzliche Frauenfiguren, die aufeinanderprallen, zwei Charaktere, die man gut auseinanderhalten kann: die klar strukturierte Ann und die herrlich chaotische Jill. Ach, da ist ja auch Nigel (trinkfest im Morgenmantel, Pyjama und Hauslatschen: Detlef Bengs). Er ahnt, dass die Frauen etwas im Schilde führen. Die Bühne zeigt ein Zimmer mit einem aufgeräumten und einem mit Manuskriptbergen total überladenen Schreibtisch, einer alten Schreibmaschine und einem vollgestopften Regal, das in einer lyrischen Unordnung überquillt. Man darf jetzt raten, wem dieser Schreibtisch gehört. Am anderen Arbeitsplatz steht cool ein rotes Telefon. Das Bühnenbild bleibt gleich in dem englischen Landhaus, und so konzentriert man sich auf den scharfen Witz, die geballte Kraft der Gegensätze und den unerbittlichen Humor.

An der spannendsten Stelle ist die Pause und man fragt sich, wen hat Jill erschossen? Und warum waren Platzpatronen in der Pistole? Danijela Landes als die vornehme Ann und Anne-Kathrin Ragusa als die temperamentvolle Nervensäge Jill haben beide viel Text, sind ständig auf der Bühne, tragen die Handlung im Wesentlichen, auch wenn sich Dennis Affeldt als krimiaffiner Inspektor einmischt. Der Polizist outet sich als Amateurdarsteller, der alle Stücke des Duos kennt, die das Bühnenbild als schief hängende Plakate an der Wand zeigt: angefangen von „Der wahnsinnige Mörder“ über „Mord lohnt sich nicht“ bis zu „Der Tod hat keinen Notausgang“. Die Darsteller, auch Lara Vogt und Antine Aust in Nebenrollen, sind mit viel Spiellaune bei der Sache, haben effektvolle Dialoge, und es gibt jede Menge Spannung durch einen anonymen Drohbrief und ein paar Schüsse. Das kriminalistische Verwirrspiel hält das Publikum bis zur Schlusspointe in Atem. Um mit Regisseur Gerald Hacker zu reden: „Auf zum fröhlichen Morden!“.