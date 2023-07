Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, führte die Anton-Leo-Schule am Donnerstag einen Sporttag durch. Mit Unterstützung der Deutschen Herzstiftung, des FC 08 Bad Säckingen und Yoga2be konnten ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt werden.

Unter vier Sportangeboten konnten die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld wählen. Zur Auswahl standen Seilspringen, Fußball, Minigolf und Yoga. In Zusammenarbeit mit der Deutsche Herzstiftung wurde das Präventionsprojekt „Skipping Hearts“ durchgeführt. Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil (Bewegung, gesunde Ernährung) pflegt, verringert das Risiko im Alter am Herzen zu erkranken. Die sportliche Form des Seilspringens eignet sich zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination. Die Erfolgserlebnisse beim Springen motivieren und erhöhen die Freude an der Bewegung, so auch an der Anton-Leo-Schule. Zum Abschluss gab es eine Aufführung in der Sporthalle.