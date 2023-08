Sie war der ruhende Pol in der Stadtbücherei von Bad Säckingen und 22 Jahre an der Seite von Martina Huber, der Leiterin der Einrichtung. Gemeinsam haben sie die Bücherei in eine neue Zeit geführt. Jetzt ist Anita Wenisch im Rahmen einer kleinen Feier in den verdienten Ruhestand verabschiedet worden.

„Wir waren 2001 die nächste Generation und sind durchgestartet“, erinnert sich Martina Huber. Sie erinnerte noch einmal an die Zeit, als jedes einzelne Buch noch einzeln und mit einem Datumsstempel in die Lesekarte eingetragen worden ist. Diese Zeiten sind längst vorbei und die Digitalisierung hat in der Stadtbücherei Einzug gehalten. „Schritt für Schritt sind wir vorangegangen und du warst diejenige, die alles vorangebracht hat“, so Martina Huber weiter. Sie habe erst Ruhe gegeben, wenn alles funktioniert und sie alles verstanden habe. Selbst wenn es auch mal eine Menge Überstunden gesetzt hat. „Anita war immer da. Ob Wasserschaden oder Corona, als Team haben wir es immer geschafft“, bedankte sich die Büchereileiterin Huber auch beim übrigen Team.

Nachdem der frühere Stadtarchivar Peter Müller, der auch für die Stadtbücherei zuständig war, in den Ruhestand gegangen war, war das Team eine reine Mädchenrunde. Doch das wird sich künftig wieder ändern. Denn das Team, wird durch Thorsten Weißenberger als Nachfolger für Anita Wenisch neu verstärkt. Bereits seit Anfang Juli ist der 48-Jährige aus Bad Säckingen, in der Stadtbücherei tätig. Er wird sich neben den eigentlichen Aufgaben einer Bücherei, auch verstärkt um die Digitalisierung in der Einrichtung kümmern. „Bücher liegen mir, ich habe immer schon viel gelesen“, erklärte Thorsten Weißenberger. Er hat außerdem englische und skandinavische Literatur studiert. Doch das war nicht die Voraussetzung. „Wir haben uns bewusst für einen Mann entschieden und wir sind froh, dass er da ist“, so Martina Huber weiter.

„Es war ein schönes Miteinander und die Arbeit wird mir fehlen“, meinte Anita Wenisch zu ihrem Abschied. Ihr habe es immer sehr viel Spaß gemacht, so die künftige Ruheständlerin.

„Die Stadtbücherei zeichnet sich durch großes Engagement aus“, sagte Bürgermeister Alexander Guhl. Zwar gebe es Büchereien, die besser ausgestattet seien, aber das mache der Einsatz des Büchereiteams über die Kernaufgaben hinaus, wieder wett. „Seit Anita Wenisch 2001 in die Bücherei kam, hat sich einiges verändert“, erinnert sich auch der Bürgermeister. „Sie haben immer versucht, die Lernkompetenz zu fördern und vor allem die Kinder und Jugendlichen für das Lesen zu begeistern“. Die Lesekompetenz sei inzwischen ein Kernthema. „Lesen ist eine Faszination, die auf die Person, egal wie alt, ausübt. Nichts kann Emotionen so widerspiegeln wie ein Buch“, meinte Alexander Guhl.