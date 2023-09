Bad Säckingen (pm/sav) In der Karateschule Bad Säckingen hat der Workshop „Smart Kids – Mit Sicherheit durch das Leben“ für Kinder von sechs bis zehn Jahren stattgefunden. Die Frauenreferentin Melanie Hinz leitete den Kurs. „Unsere Kinder und Jugendlichen leiden immer häufiger unter Mobbing in der Schule und körperlichen Auseinandersetzungen. Sie sind sich unsicher und wissen nicht, wie sie sich in entsprechenden Situationen verhalten sollen und wie man körperlichen Auseinandersetzungen aus dem Wege geht“, wird Hinz in einer Pressemitteilung der Karateschule zitiert. Die Kinder trainierten, Körpersprache einzusetzen, um angemessen reagieren zu können. Außerdem war es wichtig, Gefahren erkennen zu können, um diese zu vermeiden.

Die Kinder konnten in Rollenspielen erkennen, dass es schwierig ist, sich in einer Stress-Situation richtig zu verhalten und haben dafür Tipps und Tricks erhalten. Die wichtigste Waffe der Kinder sei die Stimme, die ausgiebig geübt wurde. Die Kinder hatten offensichtlich viel Spaß dabei. Melanie Hinz erhielt mit dem Projekt „Smart-Kids – Mit Sicherheit durch das Leben“ für die Karateschule Bad Säckingen 2016 anlässlich des Sportjugendförderpreises im Europa-Park Rust eine Auszeichnung. Im nächsten Jahr wird es eine Fortsetzung des Workshops geben.