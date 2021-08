von Harald Schwarz

Bei idealen Wetterverhältnissen fand man sich am vergangenen Samstagmorgen am Bergsee zusammen: 15 Mädchen und Jungen, ausgestattet mit Angel und Ködern. In diesem Jahr ging es dem Sonnenbarsch an den Kragen. Die Population dieser zirka sieben Zentimeter großen Fischart ist am Bergsee etwas aus Fugen geraten. Ursache ist nach Erkenntnissen von Experten, dass offenbar ein Fischfreund die Tiere aus seinem Aquarium dort ausgesetzt hat. Gut gemeint, aber problematisch für die Fischwelt des Bergsees, denn er macht sich bevorzugt über die Brut heimischer Fischarten her. Ziel der Aktion war also, den interessierten Kindern die Welt des Angelns näher zu bringen und gleichzeitig die Population des Sonnenbarschs etwas zu dezimieren.

Die Nachwuchs-Fischer lernen den Umgang mit dem Angel-Equipment und bekommen von den Mitgliedern des Angelvereins Tipps und Tricks für das Auswerfen der Angelrute und dem Umgang mit dem gefangenen Fisch. Benjamin Glatz, Schriftführer im Fischereiverein, erklärt das Angeln ausführlich. Lea Keser unterstützt ihn dabei als Jugendwartin. Sie präpariert die Angel und zeigt wie man mit Schwung den Köder auswirft. Der Vorstand des Fischereivereins Bad Säckingen ist gut vertreten. Der Verein hat ein großes Interesse, die Jugend für diesen Sport zu interessieren. Bisheriger zweiter Vorsitzender und Gewässerwart Christoph Joachimi schaute ebenfalls vorbei. Auch Hüttenwart und Beisitzer Anton Kirschenbaum gab praktische Hinweise zum sicheren Angeln.