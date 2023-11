Am Mittwoch beschäftigte sich das Amtsgericht Bad Säckingen mit einer gefälschten Kfz-Zulassung. Der Beschuldigte machte vor Gericht viel Wind. Am Schluss wurde er freigesprochen.

Kennzeichen und Plakette passen nicht zusammen

Im Juni 2021 entdeckte die Polizei am Bahnhof in Laufenburg ein Auto mit Lörracher Kennzeichen, auf der Zulassungsplakette stand jedoch Waldshut. Die letzte Zulassung des Fahrzeugs war auf den Bruder des Angeklagten, der inzwischen in die Schweiz gezogen war. Der Angeklagte selbst wohnte zu diesem Zeitpunkt in Laufenburg und hatte das Auto vor seiner Wohnung im Regelfall stehen.

Angeklagter war kein Unbekannter

Der Beschuldigte, der seit 20 Jahren keinen Führerschein besitzt und bereits mehrfach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassungsfälschung verurteilt wurde, sah sich durch den Strafbefehl ungerecht behandelt. Er habe noch nie eine Zulassung gefälscht, behauptete er, und wisse auch nicht, wie das gehe.

Zu Beginn des Prozesses wollte er daher die Staatsanwältin und den Richter über seinen Strafbefehl lautstark zur Rede stellen. „Wieso geht der Strafbefehl nicht an den Halter?“ So könne ja jeder in Deutschland willkürlich bestraft werden, so die Auffassung des 52-jährigen Beschuldigten, der sich selbst verteidigte. Richter Jan Meents erklärt dem Angeklagten: „Sie sind nicht hier, um jemanden zu befragen.“ Es habe genug Anhaltspunkte gegeben, die für ihn als möglichen Täter gesprochen hätten.

Bad Säckingen Handschlag klärt Streit zwischen Auto- und Radfahrer Das könnte Sie auch interessieren

Auto sollte verkauft werden

Der Beschuldigte und sein Bruder erklärten, das Auto habe zum Verkauf gestanden. Für Besichtigungen habe der Bruder alte Kennzeichen ohne Zulassung für die Optik an dem Auto angebracht und anschließend wieder entfernt. Probefahrten habe er mit dem Auto nicht unternommen, versicherte der Angeklagte. Schlüssel für das Peugeot-Cabrio hätten er und sein Bruder gehabt. Das Auto habe aber immer offen gestanden. Wie die Plaketten an das Kennzeichen kamen, können sich beide nicht erklären. Der Polizist, der die auffällige Zulassung bemerkt hatte, erschien nicht als Zeuge.

Keine eindeutige Schuld

Da auch die Staatsanwaltschaft schlussendlich der Ansicht war, dass dem Angeklagten die Tat nicht zweifelsfrei nachzuweisen war, forderte sie Freispruch. Dem schloss sich auch das Gericht an.