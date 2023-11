Von den anfänglichen Anklagepunkten war am letzten Verhandlungstag nur noch wenig übrig. Seit dem 12. September verhandelte das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richterin Stefanie Hauser wegen Vorwürfen des Betrugs und der Insolvenzverschleppung. Auslöser des 2017 eingeleiteten Verfahrens war ein gescheitertes Immobilienprojekt im Gebäude der ehemaligen Hochrhein-Eggberg-Klinik (HEK) durch die Firma der Angeklagten und ihres inzwischen verstorbenen Lebensgefährten. Dass eigentlich dieser der Hauptakteur gewesen war, bestätigten Zeugen von Anfang an. Außerdem hatte sich bereits in den vorangegangen Prozesstagen angedeutet, dass der Vorwurf des Betrugs, unter anderem durch das Einbehalten von Reservierungsgebühren, schwierig zu halten sein wird.

Die 73-jährige Angeklagte wurde nun in zwei von drei Punkten freigesprochen und nur wegen fahrlässiger Insolvenzverschleppung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 60 Euro verurteilt. Ein Eintrag ins Führungszeugnis bleibt ihr damit erspart. Außerdem werden 20 Tagessätze aufgrund einer erkennbaren rechtstaatswidrigen Verfahrensverzögerung als bereits gezahlt angesehen.

Zuletzt sorgte besonders die Unklarheit über den Stichtag der Zahlungsunfähigkeit für Diskussionen. Auf diesen Punkt ging auch Richterin Hauser in ihrer Urteilsbegründung besonders ein. „Wir sind nach der wirtschaftlich-kriminalistischen Methode vorgegangen“, erklärte sie den vom Schöffengericht festgestellten Stichtag, den 1. September 2017. Damit wich das Gericht vom Gutachten eines Buchhaltungs-Sachverständigen ab. Dieses Gutachten sah bereits zum 31. Dezember 2015 die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens gegeben.

Keine Vorsätzliche, nur fahrlässige Insolvenzverschleppung

Der Angeklagten wies das Gericht keine vorsätzliche, aber eine fahrlässige Insolvenzverschleppung nach. „Das sie von allem gar keine Ahnung hat, sehen wir hier nicht“, so Hauser. Als Geschäftsführerin, selbst wenn sie eher im Hintergrund tätig war, trage sie dennoch Verantwortung, erklärte die Richterin. „Man kann nicht nur die Augen verschließen“, betonte sie.

Staatsanwalt fordert höhere Strafe

Obwohl auch eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage von 3000 Euro kurz im Raum stand, war es der Staatsanwaltschaft, vertreten durch Regierungsrat Rubin, an einer Verurteilung gelegen. In seinem Plädoyer hatte er Freispruch bezüglich des Betrugsvorwurfs und eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen a 60 Euro wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung gefordert. Bis zuletzt kämpfte Verteidiger Hinderer um den Freispruch seiner Mandantin in allen Punkten. Er sah erhebliche Ungenauigkeiten und Spekulationen bei der Beweislage. Das Schöffengericht fand ein Mittelmaß zwischen den Forderungen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.