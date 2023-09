Bad Säckingen/Schopfheim – Die Rettungshundestaffel vom Malteser Hilfsdienst in Bad Säckingen setzt ganz auf neu ausgebildete Hunde und die Bereitschaft von weiteren Hundeführern. Nun erfolgte eine erste Prüfung für die Eignung neuer Hunde in Schopfheim-Fahrnau. Sieben Hunde wurden strukturiert getestet. Ob Mantrailer oder Flächensuchhund wird sich später herausstellen. Bisher besteht die Staffel aus drei einsatzfähigen Hunden, die bereits 22 Mal in diesem Jahr im Einsatz waren.

Die Aufgaben für die Hunde sind differenziert. Klassisch als Spürhund ausgebildet, gehören unterschiedliche Ziele zum Lehrinhalt. Mantrailer werden bei gezielten Suchaktionen in der Strecke eingesetzt, in der Fläche zu suchen, setzt auf Witterung von Menschen, etwa bei großen Zerstörungen im Gelände oder in Gebäuden. Daniela Salg hatte vor sieben Jahren die Rettungshundestaffel mit aufgebaut. „Unser Einsatzgebiet ist nicht nur Bad Säckingen, wir kommen auch in den angrenzenden Kommunen zum Einsatz“, sagte Salg im Beisein ihre neunmonatigen Xia.

Die Ausbildung ist für Hunde zwischen sieben Monaten und vier Jahren ausgelegt. Gleichzeitig sind neue Hundeführer gewonnen worden. Deren Ausbildung dauert auch zwischen 18 und 24 Monaten. Es seien „nicht die Corona-Hunde, die jetzt ins Team reinwachsen, wobei da einige eigentlich prädestiniert sind“, gibt Salg ihre Beobachtung preis. Zwischen Anschaffung eines Hundes und der eigentlichen Ausbildung sei häufiger eine Diskrepanz. Den kommenden Hundeführungsausweis befürwortet die Rettungsstaffelleiterin generell. Jede Ausbildung tue dem Hund gut.

Auf dem sehr großen Gelände vom Hundesportverein in Fahrnau war einiges an Trubel. Die zu testenden Hunde sollten einerseits an weitere, ihnen unbekannte Hunde herangeführt werden, und andererseits mit fremde Personen einen Prüfungsablauf durchlaufen. Das Verhalten gegenüber einer Fremdpersonengruppe zeigt die Neugierde vom Hund auf. Gleichzeitig wurde dabei mit anderen Bezugspersonen geübt – jeder angetretene Hund ließ sich von einer Fremdperson tragen und reagierte auf deren Kommandos. Schwieriger wurden die Prüfungen dahingehend, wie der jeweilige Hund auf sehr laute Geräusche, unbekannte große Gegenstände oder auf Feuer und Rauch reagiert. An der Leine wurde ebenso die Verträglichkeit mit anderen Hunden getestet. 21 Prüfungen durchliefen alle sieben Hunde. Bestanden haben sechs der sieben angetretenen Hunde, die Vorbereitungen und Schulungen haben Wirkung gezeigt. Xia, die junge Malinois hat eine glatte 1 erreicht. Die Variante des belgischen Schäferhundes konnte ihr verspieltes junges Auftreten zielgenau zügeln. Die angehenden Rettungshundeführer haben mit dem Erfolg ihrer Schützlinge eine gute Bestätigung bekommen.