Abwechslung und Ideenreichtum sind im örtlichen Schwarzwaldverein zu einem Markenkern geworden. Wandern und erwandern, sich auf Neues einlassen – die weiterhin stabile Zahl an Mitgliedern in Bad Säckingen schätzt die Vielfalt an Angebote. Ingrid Bär ist ein letztes Mal für drei Jahre die Vorsitzende. Die Hauptversammlung am Samstagnachmittag im evangelischen Gemeindehaus wählte Uwe Riediger zum neuen Kassierer.

Zahlreiche Wanderführer bieten den Mitgliedern, Gästen und Interessierten einiges an Wegen rund um Bad Säckingen. Donnerstagswanderer, Sonntagsgruppe oder gezielt die Seniorengruppe pflegen die Gemeinschaft. Da finden die Neuen schnell Anschluss. Riediger etwa hat als begeisterter Wanderer schnell Anschluss am neuen Wohnort gefunden. Elf neue Mitglieder sind im vergangenen Jahr hinzugekommen. Im Schwarzwaldverein sind 25 Wandertermine fix geplant und auch zusätzlich zwölf Termine, die eher als gesellige Anlässe dazugehören. Der aktuelle Jahresplan „ist ein exzellenter Spiegel unserer Ortsgruppe“, wie ein Mitglied anerkennend hervorhob.

Vorsitzende Bär ging auf die Besonderheiten ein. Die Feierabendrunde pflegt thematische Wanderungen, von Brunnenrunde, über Rheinliebe bis zur Weinrunde mit 108 Teilnehmern im Jahr. Oder es werden neuen Varianten wie Yoga-Wandern angeboten. Der Rückblick im Jahresbericht zeigte die Abwechslungen auf. 435 Kilometer sind gelaufen worden und das nur bei den offiziellen Wanderungen. „In der Summe kommen Einzelne auf deutlich mehr, das fließt nicht bei den Leistungsabzeichen mit ein“, konnte Bär festhalten.

Die Berichte der Fachwarte zeigten das Engagement auf. Die Seniorenwanderungen liegen jetzt in den Händen von Gerhard Schempp und sind weiterhin gut besucht. Als Fachwart Naturschutz gab Armin Stahr einen Überblick, was alles abseits der Wanderungen geleistet wird. Bei Gottlieb Burkart blitzte die Leidenschaft für Kultur und Heimatpflege im Schwarzwaldverein auf. Solch heimatkundliche Wanderungen kommen an und pflegen das Lokalkolorit.

Mit dem goldenen Treueabzeichen ausgezeichnet wurde Herbert Steinmeier für 50-jährige Mitgliedschaft im Schwarzwaldverein. Als Wanderführer bei den Donnerstagswanderer bleibt sein Engagement ungebrochen. August Holzmann ist zum neuen Ehrenmitglied ernannt worden. Zu seinen Verdiensten gehören auch die Vorbereitungen der Wanderungen in den letzten Jahrzehnten.

Der Schwarzwaldverein Bad Säckingen wird von Ingrid Bär geleitet. Weitere Informationen zum Jahresprogramm sind unter www.swv-bs.de veröffentlicht. Die moderaten Mitgliedsbeiträge starten bei 15 Euro.