Nostalgische Gefühle, aber auch Bewunderung für den Einfallsreichtum früherer Generationen in der vordigitalen Zeit hat die neue Ausstellung zum Thema Smartphone im Wallbacher Müllmuseum ausgelöst. Museumsleiter Karl Thomann hat sie am Ostersonntag eröffnet. Sie wird ein Jahr lang dort zu sehen sein.

Bunte Bänder setzten optisch einprägsam eine Erkenntnis in Szene: Dass das Smartphone unzählige, einst getrennte technische Errungenschaften bündelt. „Wir haben angefangen, zu überlegen, was das Smartphone alles kann“, erklärte Thomann. Danach erkannten er und seine Helfer, dass das Mobiltelefon – damals noch ein schwerer „Knochen“ – vor 50 Jahren erfunden wurde. Karl Thomann und seine Mutter Agnes hatten Hilfe von den Töchtern Nina, Lisa und Laura. Als sie anfingen, Ideen zu sammeln, waren sie erstaunt, was es alles kann: Fotografieren, telefonieren, Karten einlesen, Filme drehen und abspielen, Musik aufnehmen und wiedergeben, Informationen nachschlagen, Texte schreiben, Radio hören, fernsehen und vieles mehr. Dafür hatte man einst separate Geräte entwickelt, deren Funktionen, digitalisiert und miniaturisiert, heute auf ein kaum 20 mal zehn Zentimeter kleines, flaches Gerät zusammengezogen sind.

Dessen Lebensdauer ist sehr begrenzt, das gilt für die analogen Vorgänger nicht. Zwar mit etlichen Nebengeräuschen, aber klar vernehmbar, gab ein Grammophon eine Schellackplatte mit dem „Behüt‘ Dich Gott“, gespielt von Walter Scholz, wieder. Ein anderes Gerät musste Thomann erklären: „Das hier ist ein sogenanntes Schallband.“ Gameboys riefen bei manchen Jugenderinnerungen wach. Thomann rettete ein verziertes Grammophon aus der Zeit um 1900 vor dem Müll und er stellt Radios aus den 1950er-Jahren aus, die heute Design-Ikonen sind. „Manchmal werden moderne Geräte wieder in Retrodesign verpackt“, so eine Besucherin.

Das Müllmuseum an der Hauptstraße 162 in Wallbach ist sonntags, 14 bis 17 Uhr, und nach Vereinbarung geöffnet.