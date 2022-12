von Jonathan Niedermaier

Für viele beginnt die besinnliche Zeit des Jahres; inklusive Entschleunigung im Kreise der Familie. Zwischen den Jahren, wenn Schulferien sind, laufen die Bauarbeiten an den Säckinger-Schulen hingegen auf Hochtouren: Das Scheffelgymnasium bekommt eine dringend benötigte Rettungstreppe und letzten Schliffe am Lichthof. Die Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule geht in ein neues Kapitel der Container-Geschichten.

Zweiter Fluchtweg für das Gymnasium

„Eine dringende Notwendigkeit“ nennt Bürgermeister Alexander Guhl den zweiten Rettungsweg für das Scheffel-Gymnasium, in Form einer Fluchttreppe. „Die Vorarbeiten laufen schon seit Monaten“, so Schulleiter Bernd Rieckmann.

Ursprünglich sollte es schon in den Sommerferien los gehen, dann kam es jedoch zu Materialengpässen. Rieckmann ist froh darüber, dass nicht im laufenden Schulbetrieb gebaut wird. „Farblich passt der Fluchtweg gut rein. Ich hoffe natürlich, dass wir die Fluchttreppe nie brauchen. Aber im Falle eines Falles ist es gut, dass alles getan wurde.“ Die Treppe soll bis zum 10. Januar fertig sein.

Deo Musus Patiae -für Gott, für die Muse, für das Vaterland. Vor dem Schriftzug des Scheffel-Gymnasiums werden Baumaterialien für die neue Fluchttreppe abgeladen. | Bild: Joanthan Niedermaier

Stadtbauministerin Margit Ulrich gab als Budget ursprünglich 220 000 Euro an. Im Zuge der Verteuerung wurden dies 62 000 Euro mehr, jedoch übernimmt der Bund 20 Prozent vom Projekt.

Bürgermeister Guhl betonte den 526 000 Euro hohen Zuschussbescheid des Bundes für die Schulsanierung. Das Gesamtbudget für das Scheffelgymnasium belief sich auf 2,75 Millionen Euro.

Vor dem Lichthof des Scheffel-Gymnasiums sind Container und Absperr-Zäune, der Boden weißt sichtliche Bau-Spuren auf. | Bild: Jonathan Niedermaier

Lichthof wird saniert

In dem Gesamtbudget mit eingepreist ist auch die rote Villa – den Schülern unter Lichthof bekannt. Dieser bekommt eine thermische Sanierung, neue Fenster Elemente und LED-Beleuchtungen und ebenso neue Fluchtwege. In den Sommerferien folgen dann dringend benötigte neue Toiletten und Lüftungen.

Neue Container für Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule

Aus einer kurzen wurde es eine lange Übergangslösung: Bürgermeister Alexander Guhl blickt mit Missmut auf die langsame Entwicklung des Neubaus der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule. „Die Kritik im Gemeinderat war schon berechtigt, das hier ist den Bildungsstandort Deutschland nicht würdig“, so Guhl im alten Container, der als Klassenzimmer der Abschlussklassen dienen muss.

Auf dem Papier hatte die Schulplanung gestimmt, die Platznot kam laut Guhl dann mit einem unerwarteten Rückgang der Zahlen des Gymnasiums – und Anstieg der Gemeinschaftschüler. Die Schulleiterin Christine Baumann, der Bürgermeister und die Schüler – alle sind sicherlich froh, wenn die Container-Geschichte ein Abschluss bekommen kann.

Bürgermeister Alexander Guhl, Schulleiterin Christine Rutschmann, Stadtbaumeisterin Margit Ulrich in einem alten Container der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule. | Bild: Jonathan Niedermaier

Im Sommer soll der Neubau von zehn Klassenzimmern für 80 Schüler dann endlich beginnen, bis in drei Jahren könnte dieser beendet sein – zum zehnjährigen Jubiläum könnten die Container dann endlich obsolet sein. „Wir sind voll, die Abschlussklassen brauchen den Raum“, so Schulleiterin Christine Rutschmann. Eine Klasse ist im Gymnasium untergebracht, der Platz wird eng.

In der dritten Förderrunde für die Schulfinanzierung hat es geklappt: 1,6 Millionen Budget für das Projekt sind bereits zugesagt, dazu hofft die Stadt auf einen weiteren Zuschuss bis zum Sommer über 500.000 Euro.