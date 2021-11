von sk

Ein Kunde kauft etwas und bezahlt mit einem 50-Euro-Schein, nichts ahnend packt der Angestellte diesen in die Kasse. Bei der späteren Überprüfung stellt sich allerdings heraus, dass der Schein Falschgeld ist. Das Geschäft hat einen Verlust gemacht, die Verkäufer haben den Ärger. Doch was wird nun passieren und wie hätten die Mitarbeiter das von vorn herein verhindern können?

Der Autor Robin Wysocki stammt aus der Klasse W2KE2 der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen.

Diese Fragen beantwortete Andreas Freund, Falschgeld-Experte der Deutschen Bundesbank, der jüngst an der Rudolf-Eberle-Schule in Bad Säckingen eine Informationsveranstaltung zum Thema Falschgelderkennung für die beiden Verkäufer-/Einzelhandelsklassen des zweiten Lehrjahres angeboten hat.

Der Schüler Robin Wysocki schreibt dazu: „So können wir beim nächsten Mal Falschgeld besser erkennen. Am Anfang präsentierte er uns echtes und falsches Geld und danach wurde uns erklärt, wo die Sicherheitsmerkmale überall versteckt sind und wie man diese unauffällig überprüfen kann. Aber das Wichtigste ist, wie man mit dem Kunden umgeht, wenn man Falschgeld erkannt hat. Zu guter Letzt wurden die Hilfsmittel zur Erkennung von Falschgeld, die in den Betrieben verwendet werden, erklärt.“

Robin Wysocki schreibt weiter: „Es gibt also einige Tricks und Methoden, Falschgeld zu erkennen und damit Verlust und Ärgernis zu umgehen. Somit haben wir Schüler wichtiges Handwerkszeug für unsere Prüfung und unser Arbeitsleben mitbekommen.“