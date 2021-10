von Markus Baier und Justus Obermeyer

„Ein Signal an Bund und Land“, sieht Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl in dem gemeinsamen Beschluss der Gemeinderäte der drei Gemeinden. Aus Sicht der Kurstadt Bad Säckingen sei es höchste Zeit für eine Umfahrung der Stadt. „Wir sind der einzige Kurort in Deutschland, der tagtäglich von 25 bis 28.000 Fahrzeugen belastet wird“, so Guhl. Unabdingbar sei der Heilquellenschutz, die eine Lage der Autobahn im Norden der Stadt erfordere, ebenso eine „großzügige Untertunnelung“.

Für die Stadt Wehr betonte Bürgermeister Michael Thater die Verantwortung für die Region. Wehr sei privilegiert, da die Stadt – im Gegensatz zu den Nachbarn – in den vergangenen Jahrzehnten bereits Ortsumfahrungen bekommen habe. Vom Autobahnbau sei die Stadt hingegen am stärksten betroffen. „Egal, wo das Wehratal überquert wird, es wird uns weh tun“, so Thater. Die Stadt wolle dennoch der Verantwortung für die Region gerecht werden. Die Deges-Trasse sei „die beste Variante, die ich je gesehen habe“, auch der Trassenvergleich sei nachvollziehbar. Offen sind für ihn noch einige Problemfelder, unter anderem der Lärmschutz für die Hardsiedlung und Weckertsmatt, die Verträglichkeit mit dem Vogelschutzgebiet an der Wehramündung und mit der Wehratalbahn.

Dass der Verkehr auf der B34 schon in den vergangenen Jahren zugenommen hat, bemerkte Schwörstadts Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat. Die Verkehrsprognose für 2040 sieht sogar eine nochmalige Zunahme. „Diesem Druck ist es geschuldet, dass wir nun von unserem bisherigen Beschluss zugunsten einer Bergtrasse abweichen“, so die Bürgermeisterin. Um zu der lang ersehnten Entlastung der Anwohner zu kommen, müsse man mit den Nachbarn einig sein. Mit der Vorzugsvariante habe die Deges eine Trasse vorgestellt, die Alternativen für die Eingriffe in das FFH-Gebiet auf dem Dinkelberg aufzeige. Offen sei aber die Frage des Lärmschutzes für den westlichen Ortsteil und das Außendorf.

„Wir brauchen eine leistungsfähige Straße, die wir bisher nicht haben, und wir brauchen eine Entlastung für die Ortsdurchfahrten vom Schwerlastverkehr“, so lautete die Botschaft des Waldshuter Landrats Martin Kistler. Denn die vorliegenden Zahlen aus dem Verkehrsgutachten machten betroffen, sie stellten die Region aber auch vor große Herausforderungen. Insofern plädierte er für „ein deutliches Signal, dass uns diese Trassenführung überzeugt“. Der Grundkonsens sei durch die Gremien hindurch spürbar, das wertete Kistler als wichtiges Zeichen.

Sorge um die Naherholungsgebiete bei Bad Säckingen und vor einer Verlagerung der Lärmproblematik an andere Stelle, aber auch vor einer Zunahme an Emissionen, führte Ruth Cremer-Ricken (Grüne, Bad Säckingen) im Hinblick auf die geplante Trassenführung bei Bad Säckingen ins Feld. Insbesodere das offen liegende Teilstück bereite Unbehagen, abgesehen davon „bewegen wir uns in einer Grauphase“, denn wie viele Fahrzeuge tatsächlich die Autobahn nutzen werden, sei nicht klar vorherzusagen.

Claudia Arnold (Grüne, Wehr) betonte derweil: „Wir können uns nicht erlauben, nichts zu tun, denn damit gehen erhebliche Zeitverluste einher.“ Sie sprach sich daher für den Bau der Autobahn aus, dies dürfe aber nicht der einzige Baustein der für die Entlastung bleiben, sondern an Projekten wie der Reaktivierung der Wehratalbahn müsse unvermindert festgehalten werden.