von sk

In der Nacht zum Montag, 18. Oktober, hat ein Altkleidercontainer in Bad Säckingen gebrannt. Gegen 0.45 Uhr war das Feuer von einem Anwohner der Basler Straße bemerkt worden, der die Rettungskräfte verständigte. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte aber nicht verhindern, dass der Container vollständig ausbrannte. Durch das Feuer wurde die angrenzende Bepflanzung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist unbekannt. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet um die Mitteilung möglicher verdächtiger Beobachtungen (Kontakt 07761 934-0).