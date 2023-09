Bad Säckingen – Im Haus der Beratung und Begegnung des Caritasverbands Hochrhein bröckelt der Putz. 1975 hat der Caritasverband Hochrhein den Alten Hof in Form der Erbpacht von der Eigentümerin, die Stadt Bad Säckingen, übernommen und seither genutzt. „Und im Rahmen dieser Erbpacht sind wir auch verpflichtet, das Gebäude zu erhalten und zu renovieren“, erklärt Caritasvorstand Martin Riegraf. In den vergangenen Jahrzehnten wurden immer wieder Baumaßnahmen vorgenommen. „Allerdings nur im Innenbereich“, so Riegraf.

Ein Wasserschaden vor zwei Jahren war für den Caritasverband Anlass, dass an der Außenfassade Arbeiten notwendig sind. Allerdings dürfen nicht einfach Firmen einbestellt werden. „Teile des Gebäudes sind denkmalgeschützt und deshalb arbeiten wir eng mit dem Denkmalschutzamt zusammen“, erklärt Riegraf. Zwar sind mit bloßem Auge Schäden an der Fassade sichtbar. „Doch wir sind überzeugt davon, dass wir vieles erst entdecken, wenn das Gerüst steht“, so Architekt Roland Arzner. Deshalb wird der Alte Hof in den kommenden 14 Tagen eingerüstet, damit geprüft werden kann, welchen Umfang die Schäden haben.

Aktuell eingerechnet hat der Caritasverband 400.000 Euro. „Wir möchten wissen, was auf uns zukommt und vorbereitet sein“, erklärt Riegraf. Neben einer neuen Fassade stehen neue Fenster auf der Wunschliste. Ob diese kommen, wird im Laufe der Arbeiten festgelegt. Geplant ist, dass die Arbeiten am Hauptgebäude im Frühjahr 2024 beginnen. Bis dahin wird eine Bestandsanalyse gemacht. Bis Jahresende soll eine Abstimmung mit dem Denkmalamt getroffen werden. Die Ausbesserungs- und Malerarbeiten an den beiden Nebengebäuden finden im Oktober und November statt. Voraussichtlich im späten Sommer oder frühen Herbst 2024 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Der Alte Hof auf der Rückseite des Münsters ist ein prägnantes Gebäude im Stadtbild. Entsprechend rücksichtsvoll möchte der Caritasverband die Arbeiten ausführen lassen.