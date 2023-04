Bad Säckingen – Das Seniorenzentrum St. Franziskus ist im 51. Jahr seines Bestehens gut aufgestellt und kann alle Stellen besetzen. Dies erklärte Geschäftsführer Karl-Heinz Huber bei der Hauptversammlung des Förderkreises am Dienstag. Huber dankte den Förderern, denn dank ihrer Hilfe könne sich das Haus Dinge leisten, die aus dem normalen Etat nicht zu finanzieren wären. So ermöglichte der Kreis die Aufstellung von Bänken, Tischen und Baumbeschilderungen im Park, bezahlte Möbel und Hilfsmittel im Haus und ließ den Altar und Ambo restaurieren und neu aufstellen.

Das Seniorenheim ist derzeit voll belegt und bietet 100 Plätze – 86 in Einzel- und 14 in sieben Doppelzimmern. Bis 2031 seien laut Heimaufsicht noch Doppelzimmer zulässig, erklärte der Geschäftsführer. Die Nachfrage nach Plätzen sei groß und die Personalrekrutierung schwierig, aber hier verkündete Huber eine erfreuliche und heute nicht mehr selbstverständliche Nachricht: sämtliche Stellen im Haus sind besetzt.

Das St. Josefshaus Herten, das neben der katholischen Pfarrgemeinde der Mehrheitsgesellschafter des St. Franziskus ist, lege Wert auf Aus- und Weiterbildung. „Und wir überlegen auch, ob wir junge Menschen aus dem Ausland hier ausbilden“, sagte Huber. Fertige Fachkräfte anzuwerben, sei problematisch, da diese dann in ihren Heimatländern fehlen würden. Er kündigte die Sanierung der Bäder im Gebäudetrakt von 1989/90 an. Nach den Sommerferien werden nach und nach jeweils drei übereinander liegende und am selben Leitungsstrang hängende Bäder gleichzeitig saniert.

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens hat der Förderkreis die Renovierung und Neuaufstellung des ehemaligen Altars und Ambos ermöglicht, die seit der Einweihung des Heims im Jahr 1972 in der Hauskapelle standen. Als der älteste Gebäudeteil vor gut zehn Jahren abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wurde, stellte sich heraus, dass der Marmoraltar wegen seines massiven Gewichts von zwei Tonnen nicht in der neuen Kapelle aufgestellt werden konnte – man hätte ihn mit einem Stützpfeiler unterfangen und dadurch die Nutzung des darunterliegenden Raums einschränken müssen.

So ruhten Altar und Ambo unter einer Plane im Freien, bis sie 2022 vom Förderkreis quasi wachgeküsst wurden. Sie wurden von der Firma Bühler gereinigt und die Firma Wiesler legte zwei Fundamente. Der Altar befindet sich heute im Park nahe einer Sitzgruppe, der Ambo in einem Winkel zweier Gebäudetrakte, sodass er gut sichtbar ist. Die Vorsitzenden Christel Deboben und Winfried Klink dankten den Firmen und besonders dem Ingenieurbüro Tröndle, das die statische Prüfung und Planung kostenlos übernommen hatte. Nun möchte der Förderkreis rund um Altar und Ambo Platten verlegen lassen, außerdem soll bei der Sitzgruppe neben dem Altar ein Sonnenschirm aufgestellt werden.

Bürgermeisterstellvertreterin Karina Weiß überbrachte den Dank und die Grüße der Stadt. Bei den Wahlen wurden alle Vorstandsmitglieder für weitere drei Jahre bestätigt. Im Einzelnen sind dies Christel Deboben (Vorsitzende), Winfried Klink (Stellvertreter) und Franz Kläsle (Kassierer).