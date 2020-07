von Brigitte Chymo

Wenn Dieter Walz, Rektor der Grundschule Anton-Leo-Schule, diesen Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet wird, stand der engagierte Pädagoge insgesamt 15 Jahre einer Schule vor. Zunächst in Hausen im Wiesental, wo er bereits lange Konrektor war, dann ab 2012 in Bad Säckingen. Von Amtsmüdigkeit aber noch immer keine Spur. „Ich bin gerne Schulleiter“, sagt Walz: „Ein Schulleiter hat große Gestaltungsmöglichkeiten. Ich habe ein humanistisches Leitbild, das niemanden ausschließt, und das wollte ich an einer Schule verwirklichen. Schulleiter zu sein ist ein anstrengender aber erfüllender Beruf, und ich bin dankbar, es leben zu dürfen.“

Dass der knapp 64-Jährige sich dennoch in das Privatleben zurückzieht, hat mit dem Anspruch an sich selbst zu tun: „Ich bin hörbehindert“, so Walz. Je nach Art des Raumes bereite das Probleme. Außerdem: „Ich möchte den Punkt nicht verpassen. Ich möchte mit Freude gehen.“

Auch Corona so kurz vor dem Ruhestand lässt Dieter Walz nicht hadern: „Oh je! Das ist nicht meine Denke. Es geht nicht um mich, die ganze Gesellschaft ist betroffen.“ Es habe viel Dank und Verständnis sowohl von Seiten der Eltern wie auch Lehrer gegeben: „Bei uns ist das Corona-Management gut gelaufen“, lobt Walz die enge Kooperation zwischen Eltern, Elternvertretern und Lehrern.

Mit ein Grund für die gute Bewältigung dieser Ausnahmesituation ist sicherlich die Vorarbeit der zurückliegenden Jahre als Schulleiter: „Jede Schule ist kultureller Ort und Heimat. Zusammen gehen wir ein Stück Lebensweg“, so Walz und führt weiter aus: „Die Schule ist das wahre Leben. Hier finden sich alle gesellschaftlichen Themen.“ In diesem Sinne plädiert Walz für eine Schulkultur, die er für die Anton-Leo-Schule von den ersten Tagen seines Amtsantritts forcierte.

Musical und Schulmaskottchen

Heute gibt es zum Beispiel für alle Schüler und Schülerinnen monatlich ein gemeinsames Sportevent und ein Monatslied. Es gibt auch ein Schulshirt und für alle gleichermaßen gültige Verhaltensregeln, die, wie Walz betont, vom Kind her entwickelt wurden. Zusammen mit dem Schulleiter entstand außerdem ein Musical rund um den kleinen Löwen Leo, der auch das Schulmaskottchen ist. Leo ist aber auch außerhalb des Musicals immer präsent. Leo hat ein eigenes Schullied und begrüßt am Schuleingang mit dem Motto: „Lernen-Leben-Lachen“.

Schule ändert Namen

Als Walz 2012 als Rektor kam, hieß die Schule übrigens noch Hindenburgschule. Benannt nach Paul von Hindenburg, der als Reichspräsident Hitler aktiv unterstützt hatte. Walz setzte sich für eine Namensänderung ein, und 2014 wurde die Schule nach einem früheren Bürgermeister benannt. Anton Leo hatte den repräsentativen Bau von 1876 bis 1879 errichten lassen.

Digitalisierung und Inklusion sind für Dieter Walz ganz wichtige Themen. Jetzt und weiter in der Zukunft. Vor allem wünscht sich Walz, dass die Grundschule ihrem Stellenwert entsprechend gewürdigt wird, zum Beispiel auch in der Form von ausreichendem Lehrerpersonal: „Ausbildung und Persönlichkeitsbildung ist etwas Grundlegendes für die Zukunft. In der Grundschule wird die Basis für alles Weitere gelegt.“

Zur Person Dieter Walz wurde 1956 in Würzburg geboren, studierte nach dem Abitur in Karlsruhe und legte 1983 die Zweite Staatsprüfung ab. Über Horb kam Walz 1991 als Lehrer an die Grund- und Hauptschule Hausen. Nach 13 Jahren als Konrektor übernahm Walz 2005 die Leitung der Schule in Hausen und wechselte 2012 als Rektor an Grundschule Anton Leo Schule in Bad Säckingen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit lag in der Aus- und Fortbildung von Lehrern. Walz bezieht sich in seinem pädagogischen Selbstverständnis unter anderem auf die Religionsphilosophie von Martin Buber sowie eine interkulturelle, humanistische und konstruktivistische Psychologie. Walz ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und spielt Gitarre (Jazz, Crossover-Bereich).

Ein anderes Anliegen ist Walz die Professionalisierung der Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligten. Dazu gehören unter anderem die Horte, weiterführende Schulen, Schule für Erziehungshilfe, medizinischer Dienst, Jugendamt: „Um ein Kind mit Bildung auszustatten brauch es ein kooperatives System „, sagt Walz.

Was hat Dieter Walz für seine Zeit im Ruhestand im Programm? Zunächst einmal ausschlafen, lesen, als Hobbymusiker zur Gitarre greifen und etwas Sport machen. Später dann will er in irgendeiner Form auch wieder soziale Verantwortung übernehmen.