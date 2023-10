Bad Säckingen – Weiße Gardinen an den Fenstern, flanierende Menschen im Sonntagsstaat oder ein Sonnenschutz vor der Laube. Wer das Schloss Schönau kennt, vergisst schnell, dass es einst bewohnt war. Unter anderem auch von der Textilfamilie Theodor Bally, die das Schloss 1856 als Wohnsitz für die Familie gekauft hatte. Das und noch viel mehr private Einblicke bietet der neue Stadtkalender 2024, den das Stadtarchiv jetzt herausgegeben hat. Es ist die fünfte Ausgabe des Stadtkalenders mit historischen Ansichten aus Bad Säckingen. Als Vorlage für die zwölf Kalenderblätter und das Titelblatt dienten der Stadtarchivarin Evelyne Klein das Familienalbum der Familie Bally, dass das Stadtarchiv im Sommer 2022 von einem Nachfahren der Familie aus Krefeld geschenkt bekommen hat.

„Ich fand es etwas Besonderes, den Kalender für das neue Jahr mit Bildern aus einem Familienalbum zu zeigen“, sagt Evelyne Klein. Auch diesmal haben sich ihre Mühen gelohnt. Denn auf den einzelnen Kalenderblättern ist nicht nur das bewohnte Schloss Schönau zu sehen. Auch andere Villen der Familie Bally oder von der Familie gemalte Aquarelle mit den Bad Säckinger Ansichten von damals sind zu sehen. Sie zeigen alle, wie feudal die Menschen damals in Bad Säckingen gelebt haben. Zumindest die Fabrikanten selbst.

Bereits früh im Jahr macht sich Evelyne Klein Gedanken darüber, wie sie den Kalender für das kommende Jahr bestücken könnte. „Mein Wunsch ist es immer, Fotos im Kalender zu zeigen, die man noch nicht kennt“, sagt sie. Was im Laufe der Jahre nicht einfacher wird. „Es ist ja so, dass viele Bad Säckinger Ansichten bereits aus Ausstellungen oder Büchern bekannt sind“, weiß sie. Darum kam ihr das Geschenk der Familie Bally gerade recht.

Die Familie ist eng mit der Geschichte Bad Säckingens verbunden. Sie hat die Textilindustrie in der Stadt mit aufgebaut und lebte damals in vielen repräsentativen Villen in der Stadt, von denen heute aber nicht mehr viele zu sehen sind. So ist zum Beispiel das stattliche und als Bally-Villa bekannte Gebäude bereits 1977 für die Erweiterung des Scheffel-Gymnasiums abgerissen worden. „In dieser Zeit scherte man sich noch nicht um den Denkmalschutz“, erklärt die Stadtarchivarin. Heute wäre das wohl nicht mehr möglich.

Doch manche Gebäude sind noch heute in der Trompeterstadt zu finden. Auch wenn man manchmal ganz genau hinsehen muss, um zu erkennen, um welches es sich handelt. So ist zum Beispiel auch ein Pavillon zu sehen, mit viel Grün drumherum, Figuren im Garten und einem Teich mit flanierenden Menschen. Diesen Pavillon gibt es heute noch: Darin ist das Restaurant „Margarethen Schlössle“ untergebracht.

Einmal mehr lädt die Stadtarchivarin dazu ein, zwölf Monate lang in die Vergangenheit und Geschichte der Trompeterstadt einzutauchen. „Dieser Kalender kommt bei den Bürgern immer sehr gut an“, sagt Bürgermeister Alexander Guhl. Nicht nur bei den älteren Menschen, die sich noch an vieles erinnern können, sondern auch bei den Neubürgern der Stadt, die sich gerne einen Überblick über das alte Bad Säckingen verschaffen möchten. Der Kalender ist ab sofort erhältlich (siehe Infokasten).