Bad Säckingen vor 3 Stunden Als Kinderarbeit im Schwarzwald noch alltäglich war: Das Schicksal der Hütekinder Julia Heinecke greift in ihrem Roman „Kalte Weide“ ein bisher wenig beachtetes Kapitel regionaler Alltagsgeschichte auf. Am 16. September liest sie in Bad Säckingen aus dem Buch.

Bis in die 1950er-Jahre waren Hütekinder im Schwarzwald etwas ganz Alltägliches. Unser Bild zeigt Hütekinder in Gutach in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. | Bild: Archiv Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof